هل يمكن للأعمال المنزلية أن تقلل من مخاطر أمراض القلب؟ اليكم آخر الدراسات

وجدت دراسة من جامعة كاليفورنيا أن الأنشطة اليومية مثل البستنة أو الغسيل أو الطهي يمكن أن تقلل من خطر إصابة الفرد بأمراض القلب.



وباستخدام البيانات التي جُمعت من أكثر من خمسة آلاف امرأة أمريكية، تظهر النتائج المنشورة في مجلة American Heart Association، أن هذه الأنشطة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.





وعندما يتعلق الأمر بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، فإن أي حركة تعد جيدة، حيث أن أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب هو قلة النشاط المصحوب بنظام غذائي سيء.



وكلما تحرك الفرد أكثر، كان ذلك أفضل صحيا لأن هذا يشكل تمرينا.



وفي ما يتعلق بكمية التمارين الصحية في الأسبوع، تقترح هيئة الخدمات الصحية الوطنية ما لا يقل عن ساعتين ونصف الساعة.



وفي حين أن الأعمال المنزلية تنطوي على مجهود بدني، فمن الأفضل استكمالها بأشكال تقليدية من التمارين مثل الركض أو المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة أو أي أشكال أخرى من النشاط.



وخلص بحث آخر من جامعة أكسفورد وبريستول وهونغ كونغ إلى أن الخضروات وحدها قد لا تكون كافية لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية. وقال الدكتور ستيف نجوين، المؤلف الرئيسي للدراسة: "تُظهر الدراسة أن كل الحركات مهمة نحو الوقاية من الأمراض. إن قضاء المزيد من الوقت في حركة الحياة اليومية، والتي تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة التي نقوم بها جميعا أثناء وقوفنا على أقدامنا وبعيدا عن كراسينا، أدت إلى انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".وعندما يتعلق الأمر بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، فإن أي حركة تعد جيدة، حيث أن أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب هو قلة النشاط المصحوب بنظام غذائي سيء.وكلما تحرك الفرد أكثر، كان ذلك أفضل صحيا لأن هذا يشكل تمرينا.وفي ما يتعلق بكمية التمارين الصحية في الأسبوع، تقترح هيئة الخدمات الصحية الوطنية ما لا يقل عن ساعتين ونصف الساعة.وفي حين أن الأعمال المنزلية تنطوي على مجهود بدني، فمن الأفضل استكمالها بأشكال تقليدية من التمارين مثل الركض أو المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة أو أي أشكال أخرى من النشاط.وخلص بحث آخر من جامعة أكسفورد وبريستول وهونغ كونغ إلى أن الخضروات وحدها قد لا تكون كافية لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية.