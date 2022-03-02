5 مكملات غذائية للرجال.. لا تهملوها!

تقل احتمالية تناول الرجال للمكملات الغذائية مقارنة بالنساء، ولكن هناك عدد من الفيتامينات والمعادن التي يجب على الرجال تناولها بشكل يومي.وفيما يلي 5 مكملات غذائية هامة يجب أن يحرص الرجال على تناولها بانتظام، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.فيتامين دينصح الخبراء جميع الرجال والنساء البالغين بتناول 10 ميكروجرام من مكملات فيتامين (د) يوميًا بين شهري أكتوبر (تشرين الأول) ومارس (آذار). وبشكل عام، فيتامين د ضروري للحفاظ على صحة عظامك وعضلاتك وأسنانك (بغض النظر عن جنسك)، ويقوم بذلك عن طريق تعزيز امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، مما يساعد على الحفاظ على مستويات الكالسيوم والفوسفات.وقد تكون هناك فائدة إضافية للرجال، حيث أن بعض الدراسات تشير إلى أن فيتامين (د) يمكن أن يعزز مستويات هرمون التستوستيرون الذي ينظم الرغبة الجنسية، وكتلة العظام، وتوزيع الدهون، وكتلة العضلات وقوتها، وإنتاج خلايا الدم الحمراء والحيوانات المنوية لدى الرجال.المغنيسيومالمغنيسيوم معدن يساعد على تحويل طعامنا إلى طاقة ويضمن عمل الغدد الجار درقية بشكل طبيعي. وتنتج هذه الغدد هرمونات مهمة لصحة العظام. وينظم المغنيسيوم أيضًا وظائف العضلات والأعصاب ومستويات السكر في الدم وضغط الدم ويساعدك على صنع البروتين. ويبدو أن المغنيسيوم يدعم أيضًا إنتاج هرمون التستوستيرون، حيث أظهرت دراسة بحثية أن زيادة تناولك لهذا المعدن يمكن أن يرفع مستويات هرمون التستوستيرون في غضون شهر. ويمكن أن يساعد تناول المغنيسيوم أيضًا في التغلب على قلة النوم وانخفاض الطاقة والتعب.أوميغا 3أوميغا 3 هي أحماض دهنية متعددة غير مشبعة نحتاجها للعديد من الأشياء المختلفة، ولكن بشكل خاص لصحة القلب. ووفقًا للخبراء يستهلك معظم الرجال من أحماض أوميغا 6 الدهنية الالتهابية أكثر مما يعتبر صحيًا. ويتضمن ذلك أشياء مثل الزيوت النباتية المكررة والمايونيز والمكسرات. وفي الواقع، يستهلك الرجال غالبًا ما يصل إلى 15 مرة من أوميغا 6 أكثر من أوميجا 3 وهذا يشكل خطورة على صحة القلب والأوعية الدموية. وإذا كنت لا تحصل على ما يكفي من أوميغا 3، وهي مضادات شديدة للالتهابات ومفيدة أيضًا لصحة الدماغ، فإنك تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.البلميط المنشاريهذا التوت الذي يأتي من شجيرة تم استخدامه لعدة قرون كعلاج لمشاكل الجهاز التناسلي والمسالك البولية، ويستخدم لصحة البروستاتا لسنوات طويلة. وتشير البيانات السريرية المبكرة إلى أن مستخلص البلميط المنشاري قد يساعد في دعم صحة البروستاتا، لكن البيانات السريرية الأكبر والأكثر حداثة لم تدعم فعاليته. ومع ذلك، يمكنك تناول مكملات البلميط المنشاري لتحسين وظيفة المسالك البولية، ووقف تساقط الشعر، ودعم البروستاتا وصحة الحيوانات المنوية، وتنظيم مستويات هرمون التستوستيرون.البورونيمكن العثور على البورون في أطعمة مثل التفاح والزبيب وبعض المكسرات والخوخ والحمص والقهوة، ولكنه متوفرة أيضًا في شكل مكمل ويمكن أن يساعد في إنتاج هرمون التستوستيرون. وإذا كنت لا تأكل ما يكفي من الفاكهة والخضار، فمن المحتمل أن يكون لديك مستويات منخفضة من البورون (وهذا صحيح بالنسبة لكثير من الرجال). ويعتبر البورون مكملًا شائعًا للرجال الذين يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون، ولكن يجب عليك دائمًا التحدث إلى الطبيب قبل إضافته إلى نظامك الغذائي لأنه قد يكون له بعض الآثار الجانبية غير المرغوبة.