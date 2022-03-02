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صحة
كيف تسبب إصابة الكبد المزمنة فقدان العظام؟
Lebanon 24
02-03-2022
|
16:00
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توصل فريق بحثي إلى الكشف عن الآليات الجزيئية وراء فقدان العظام الناجم عن إصابة الكبد المزمنة، بحسب دراسة نُشرت في مجلة Cell Metabolism في 1 آذار.
ويعرف مرض الحثل العظمي الكبدي (HOD) بأنه نوع من أمراض العظام الأيضية التي تحدث في مرضى اضطراب الكبد المزمن. ويتجلى بشكل أساسي في فقدان العظام وتقليل كثافة العظام وتدمير بنية العظام.
وبصفته مركز التمثيل الغذائي في الجسم، يلعب الكبد دورا مهما في الحفاظ على توازن الأنسجة، وينظم عددا كبيرا من السيتوكينات الكبدية الأعضاء المحيطية، بما في ذلك العظام، من خلال الدورة الدموية.
ويسمى هذا التنظيم المتبادل بين الكبد والعظام بمحور الكبد والعظام. وقد تسبب المنبهات الخارجية، مثل الفيروسات والكحول، تلفا مزمنا للكبد، ما يؤثر لاحقا على استقلاب العظام من خلال محور عظم الكبد، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور الهشة.
وتجعل الكسور التي يسببها مرض الحثل العظمي الكبدي من صعوبة إعادة بناء العظام، وتؤثر بشدة على تشخيص المرض ونوعية حياة مرضى الحثل العظمي الكبدي. وبالتالي، من المهم توضيح آليات هذا المرض.
وفي المرضى الذين يعانون من الحثل العظمي الكبدي ونماذج الفئران التي تعاني أيضا من المرض، وجد فريق البحث بقيادة البروفيسور تشين دي من معهد شينزن للتكنولوجيا المتقدمة (SIAT) التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، جنبا إلى جنب مع متعاونين آخرين، تعبيرا عاليا عن بروتين PP2Acα (فوسفاتيز البروتين 2A الوحدة الفرعية الحفزية ألفا).
وقال البروفيسور تشين: "الضربة القاضية المشروطة لـ PP2Acα في كبد الفئران المصابة بمرض الحثل العظمي الكبدي تساعد على استعادة وظائف الكبد وتخفيف فقدان العظام".
ومن خلال تحليل البروتينات، قام فريق البحث بفحص وتحديد العامل الكبدي LCAT، وهو منظم محور عظم الكبد. وباعتباره إنزيما ينقل الكوليسترول، فإن LCAT قادر على نقل الكوليسترول من الأنسجة المحيطية إلى الكبد، وهي عملية تُعرف باسم نقل الكوليسترول العكسي (RCT).
وقال الدكتور لو كي، المؤلف الأول للدراسة: "يتوسط LCAT عملية التمثيل الغذائي للعظام من خلال الحفاظ على مستويات الكوليسترول المناسبة داخل الخلايا ويحسن وظائف الكبد عن طريق عكس نقل الكوليسترول من أنسجة العظام إلى الكبد".
ويلعب نقل الكوليسترول العكسي (RCT) دورا مهما في الحفاظ على توازن الكبد والعظام. ويمكن لمستويات الكوليسترول المناسبة داخل الخلايا أن تعزز وظيفة بانيات العظم وتمنع تمايز ناقضات العظم.
وفي المرضى الذين يعانون من الحثل العظمي الكبدي ونماذج الفئران التي تعاني من المرض أيضا، وجد الباحثون أن تعبير LCAT خاضع لتنظيم PP2Acα في الحثل العظمي الكبدي.
وتظهر هذه الدراسة أن اختلال التوازن في محور عظم الكبد يسرع من تطور الحثل العظمي الكبدي الناجم عن إصابة الكبد المزمنة. كما أنه يوفر هدفا محتملا لتطوير الأدوية العلاجية لعلاج أمراض العظام الكبدية.
المصدر: روسيا اليوم
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