صحة

هكذا يمكن أن تأكل بمطعمك المفضل دون تدمير نظامك الغذائي!

Lebanon 24
03-03-2022 | 02:00
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إن فقدان الوزن ليس بالمهمة السهلة، وتزداد الأمور تعقيدًا عندما يحب الأحباء والأقرباء تناول الطعام في الخارج في أحد المطاعم، فعندئذ يصبح الالتزام بنظام غذائي أكثر صعوبة. ولكن بحسب ما نشرته صحيفة Times of India فإن المفاجأة السارة هي أنه يمكن الحفاظ على النظام الغذائي، بحسب نصائح الخبراء فيما يلي:

1. كرات اللحم وسلطة
يمكن لعشاق المطبخ الإيطالي أن يحصلوا على كرات اللحم المخبوزة، التي يمكن تناولها كمقبلات مع صلصة لذيذة. ويؤدي إقرانها مع سلطة أو خضراوات سوتيه على الجانب للاستمتاع بوجبة جيدة.

2. فاهيتا الدجاج
وفي حالة الطعام المكسيكي يمكن اختيار فاهيتا الدجاج التي تحتوي على الكمية المناسبة من السعرات الحرارية. كما أنه يحتوي على بروتين خال من الدهون، مما يساعد في إنقاص الوزن. ويمكن الحصول على وعاء صغير من الفاصوليا أو الصلصة كطبق جانبي.
3. دجاج البروكلي وخضار مقلي
ولمحبي الطعام الصيني من الأطفال إلى الكبار، ينصح الخبراء باختيار طبق صحي مثل دجاج البروكلي أو الخضار ستير فراي، وهي خيارات غنية بالبروتين ولذيذة المذاق.
4. دجاج تندوري
إن عناصر قائمة المطاعم الهندية مليئة بالصلصات الثقيلة والمكونات المقلية، لذا فإن طلب دجاج التندوري هو وسيلة رائعة لإضافة الكثير من النكهة الخالية من الدهون.

5. سندويشات شرائح الديك الرومي
إن أفضل القرارات عند تناول سندويتشات هو اختيار ساندويتش مفتوح الوجه مع طبقة صحية ولذيذة مثل شرائح الديك الرومي أو الدجاج مع قطع الخضار الملونة المقطعة، لتقليل الكربوهيدرات والاستفادة من البروتين والألياف.

6. نو-بان برغر
يمكن الاستمتاع بوجبة برغر بدون خبز إلى جانب بعض السلطة، وبهذه الطريقة سيمكن تقليل السعرات الحرارية.
7. شريحتان من البيتزا الرقيقة
يمكن تناول البيتزا مع تجنب الآثار السلبية من خلال اختيار بيتزا رقيقة بكميات قليل من الجبن ومغطاة بالخضراوات ويمكن إضفاء الطابع الشخصي من خلال تحديد التفضيلات الخاصة مع مراعاة تناول شريحتين فقط من البيتزا.

8. حيلة ذكية
بالنسبة لأولئك الذين لا يندرج طعامهم المفضل في القائمة في أي مطعم، يمكن اللجوء إلى حيلة ذكية وهي انتقاء وجبة تحتوي على كوبين من الخضراوات و150-200 غرام من الدهون الصحية و150-200 غرام من الكربوهيدرات.
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