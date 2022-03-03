صحة

مشروبات ينصح بتناولها على الريق لتحسين صحة الأمعاء

Lebanon 24
03-03-2022 | 08:00
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ليس هناك شك في حقيقة أن الرفاهية العامة لجسمنا مرتبطة بمعدتنا وأمعائنا، لذا لا بد من الحرص على الحفاظ على صحة الأمعاء وتحسينها بالطرق المناسبة. وبحسب الخبراء فإن تناول مشروبات معينة على معدة فارغة يساهم في تحسين صحة الأمعاء بشكل ملحوظ.
فيما يلي 4 مشروبات يُنصح بتناولها صباحاً على الريق، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:
ماء الليمون
ماء الليمون مليء بالعديد من الفوائد الصحية وهو سهل التحضير في الصباح الباكر. فقط خذ كوبًا دافئًا من الماء واعصر نصف ليمونة فيه. يمكنك إضافة العسل لتحليته والحصول على المزيد من الفوائد. يوفر ماء الليمون جرعة جيدة من فيتامين سي، ويوازن مستوى الأس الهيدروجيني في الجسم، ويحسن إفراز العصارات الهضمية ويعزز فقدان الوزن.
عصير عشبة القمح
تناول عصير عشبة القمح في الصباح الباكر لإزالة السموم من الجسم وتعزيز فقدان الوزن وتنشيط الدورة الدموية وتحسين الهضم. إذا لم يكن لديك قمح طازج، فاستخدم القمح المطحون.
شاي الزنجبيل
شاي الزنجبيل سهل التحضير ويمكن أن يفيدك بعدة طرق. تناول شاي الزنجبيل على معدة فارغة يمكن أن يقوي الجهاز الهضمي ويهدئ الغثيان ويزيل حكة البلعوم. ما عليك سوى غلي كوب من الماء مع 2.5 سم من الزنجبيل المبشور. اتركه ينضج لمدة 4-5 دقائق. صفي الشاي الآن واشربه وهو دافئ. يمكنك إضافة نصف ملعقة من العسل إذا كانت نكهة الزنجبيل قوية.
خل التفاح
يعتبر خل التفاح علاج فعال لأولئك الذين يتعاملون مع مشاكل متعلقة بالأمعاء. فبالإضافة إلى منع الغازات والنفخة، يطرد خل التفاح أيضًا البكتيريا السيئة من المعدة والأمعاء. امزج 1 ملعقة صغيرة من خل التفاح مع 1 ملعقة صغيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ واشربه على معدة فارغة.
 
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