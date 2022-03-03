كيف تصبح شخصاً صباحياً؟

الجميع يحلم أن يصبح شخصاً صباحياً، وأن يستيقظ نشيطاً ويحقق أفضل نتائج يومية، لكن أحيانًا يكون الخروج من السرير أمراً مرهقاً ومستحيلاً، إلا أن هناك بعض الإرشادات والنصائح التي يقدمها الخبراء تساعدك على أن تصبح شخصاً صباحياً.

من أبرز إرشادات الخبراء ما يلي:

1.النوم الجيد:

أهم نقطة في خطة مساعدتك على أن تصبح شخصا صباحيا نشيطا، هي الحصول على النوم الجيد في الليل، وتتمثل إحدى طرق تحسين جودة نومك في إنشاء روتين للنوم.

تظهر الأبحاث أن النوم الجيد مهمة روتينية، حيث أن الإيواء إلى الفراش في نفس الوقت تقريباً والاستيقاظ في نفس الوقت، يحسن نوعية النوم، ويمكن أن يحسن أيضاً من القدرة على الاستيقاظ باكراً، حيث يتأقلم الجسم مع الروتين. يقول الدكتور بيل كول خبير الطب الوظيفي إن روتين النوم الجيد يتضمن أشياء مثل: الحفاظ على غرفة نومك مظلمة وباردة، استخدام الزيوت الأساسية مثل اللافندر التي لها تأثير مهدئ.

2.العادات الغذائية:

من الأمور الأخرى التي يمكن أن تؤثر في قدرتك على الاستيقاظ في الصباح، هي الحفاظ على عادات غذائية صحية، حيث أن تناول كمية كبيرة من الأكل قبل وقت النوم بقليل، تسهم في تعطيل دورة نومك، لأن هضم الطعام يكون بطيئا. إذا كنت جائعًا قبل النوم، تناول وجبة خفيفة مثل قطعة من الفاكهة.

3.استخدام التكنولوجيا

إلى جانب روتين النوم والتغذية، فإن موازنة عادات التكنولوجيا الخاصة بك أمر يجب أخذه في الاعتبار، لأن التوتر والقلق يمكن أن يجعل النوم أكثر صعوبة.

يقول العالم ديفيد لي مؤسس أوريكس للطب الحيوي، إنه يمكن أن يؤدي الخمول والتعب الناتج عن استخدام التكنولوجيا، إلى النعاس المفرط في الصباح مما يجعل من الصعب الاستيقاظ، وتؤدي الاستجابات إلى زيادة التوتر والقلق لكثير من الناس، لذلك يجب أن تقلل من استخدامك للتكنولوجيا خاصة مع اقتراب موعد النوم.

وتأكد أن العادات هي مفتاح الوصول إلى الهدف المنشود، ويستغرق تكوين عادات جيدة ودائمة بعض الوقت، لكن النصائح المذكورة أعلاه يمكن أن تساعدك على أن تسير في الاتجاه الصحيح، لتصبح شخصاً صباحياً تتمتع بنشاط وحيوية عند الاستيقاظ.

(زهرة الخليج)