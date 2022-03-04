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صحة
ماذا يحدث في جسمك إذا نقصت مستويات المغنيسيوم؟
Lebanon 24
04-03-2022
|
02:00
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يعرف المغنيسيوم بأنه معدن ضروري لصحتنا لأنه يساعد على أداء المئات من الوظائف المهمة في الجسم، مثل تحويل الطعام الذي نتناوله إلى طاقة، والحفاظ على قوة العظام، فيلعب المغنيسيوم دوراً أساسيأً في دعم عضلاتك وأعصابك ومستويات الطاقة وحتى وظائف عقلك، إنه "إلكتروليت" رئيسي ينظم التفاعلات الكيميائية الحيوية، بما في ذلك تركيب البروتين، والتحكم في نسبة الغلوكوز في الدم، وضغط الدم، تتأثر وظائف القلب والهضم أيضاً بشكل مباشر بالمغنيسيوم، حتى الانخفاض الطفيف في حالة المغنيسيوم يمكن أن يكون له تأثير كبير على الصحة، وفقاً لما نشره موقع "wellandgood".
يمكنك الحصول على المغنيسيوم من خلال المكملات، لكنه ليس ضرورياً لمعظم الأشخاص، لأنه يوجد بشكل شائع في العديد من الأطعمة الصحية، ويحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تحمي من تلف الخلايا الجذرية الحرة ويساعدنا على النوم، وهو أمر مهم بشكل خاص مع تقدمنا في العمر وتقل القدرة على النوم في كثير من الأحيان.
لكن قضية انخفاض مخزون المغنيسيوم والشيخوخة متعددة الأوجه، يمكن للأمراض المزمنة الشائعة، مثل ارتفاع مستويات السكر في الدم أو داء السكري من النوع 2، والعديد من الأدوية ومضادات الحموضة أو بعض مدرات البول لضغط الدم أن تستنزف مستويات المغنيسيوم، نظراً لأن فقدان الأنسجة الخالية من الدهون أمر شائع مع التقدم في العمر، فهناك خطر باقٍ من حدوث مشكلات في سكر الدم يمكن أن تتطور نتيجة لذلك، وهذا بدوره يمكن أن يزيد حاجتنا إلى المغنيسيوم.
فالضغط في أجسامنا تنظمه مجموعة نظم، وتؤثر فيه كمية العناصر الدقيقة الموجود في الدم، مثل الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم. فإذا انخفض مستوى المغنيسيوم، يؤدي إلى ارتفاع مستوى الصوديوم والكالسيوم، وبالتالي احتباس السوائل في الجسم، وارتفاع ضغط الدم. وتكرر الصداع النصفي سببه نقص المغنيسيوم. كما أن التهيج واضطراب الذاكرة وعدم إمكانية التركيز على موضوع ما وتغير المزاج، سببه نقص المغنيسيوم أيضاً.
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