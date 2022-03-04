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صحة
تقوية العضلات ساعة أسبوعياً تقلل خطر الوفاة
Lebanon 24
04-03-2022
|
08:00
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قالت نتائج دراسة أجراها باحثون من اليابان إن ممارسة تمارين تقوية العضلات لفترة بين 30 و60 دقيقة أسبوعياً تقلل خطر الوفاة بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمائة. وبينت النتائج التي ستنشرها "بريتش جورنال أوف سبورت ميديسن" أن تقوّية العضلات بشكل عام ترتبط بانخفاض خطر الوفيات لجميع الأسباب بنسبة بين 10 و17 بالمائة، وبالمثل تقل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والكلى وسرطان الرئة.
واعتمدت الدراسة على بيانات 16 دراسة سابقة أجريت بين عامي 2012 و2020، وشملت كل منها آلاف المشاركين، وبلغ عددهم في أكبر هذه الدراسات 480 ألف شخص.
وركزت بيانات الدراسات على تمارين تقوية العضلات مثل: تمارين المقاومة، والضغط، وتمارين إنقاص الوزن، وتمارين الجمباز، والسباحة، والمشي، والتجديف، وركوب الدراجات. ولم يشمل ذلك حمل الأثقال، أو غيرها من الأنشطة الثقيلة.
وفي حدود الملخض المتاح عن الدراسة الجديدة، والذي نشره موقع ميديكال نيوز توداي، لا يوجد ارتباط معين بين التمارين الرياضية المشار إليها وبين بعض أنواع السرطان مثل أورام الكلى والقولون والمثانة. لكن هناك فوائد صحية عامة تقلل من مخاطر الوفاة بمجموعة كبيرة من الأمراض، خاصة مشاكل القلب.
واقترح الباحثون أن تمارين تقوية العضلات لمدة تتراوح بين 30 و60 دقيقة أسبوعياً تحسن من قدرة الجسم على حرق الجلوكوز، وبالتالي التمثيل الغذائي الذي يقلل خطر أمراض القلب والسكري. كما تحسن التمارين من قدرة العضلات الهيكلية، ما يحمي من خطر السقوط، ويقلل الإصابات والحوادث.
ووفقاً لإطار البحث لم يجد الباحثون فوائد لزيادة تمارين تقوية العضلات عن 60 دقيقة أسبوعياً، ما يعني الحاجة إلى مزيد من الدراسة لعلاقة الأنشطة البدنية بالصحة العامة ومخاطر الأمراض والوفاة.
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