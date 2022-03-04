الأطعمة المخمرة... اليكم أبرز فوائدها

ما "الأطعمة المخمرة" (Fermented Foods)؟ وكيف تعمل؟ وما فوائدها؟. الإجابات في هذا التقرير.الأطعمة المخمرة هي الأطعمة التي خضعت لنمو وتخمير ميكروبي متحكم فيهما، والتخمير هو عملية لا هوائية تقوم فيها الكائنات الحية الدقيقة -مثل الخميرة والبكتيريا- بتفكيك مكونات الطعام (مثل السكريات كالغلوكوز) إلى منتجات أخرى مثل الأحماض العضوية، وهذا يعطي الأطعمة المخمرة طعمها ورائحتها.الرائب.. فوائد عظيمة للجهاز الهضمي ودرع مضاد للأنفلونزا، إضافة إلى فوائده العظيمة في عملية الهضم والمحافظة على صحة الأمعاء، أظهرت دراسة أجراها خبراء من جامعة "مصطفى كمال" التركية، أن الرائب يحمي من الإصابة بمرض الانفلونزا. 30.01.2020 أمعاء إمساك لبن زبادي اللبن الزبادي إنفوغرافونؤكد أن النصائح والمعلومات هنا هي للاسترشاد فقط وليست بديلا عن الطبيب، لا تستعمل الأطعمة المخمرة كعلاج لأي مرض.كيف تعمل؟وتوضح الكاتبة أنه مع بداية المادة الغذائية في التخمر، تبدأ البكتيريا الخاصة في القيام بدورها، المتمثل في إنتاج مستقلبات مفيدة تُحول بعد ذلك إلى بروبيوتيك (البكتيريا النافعة) في الجسم؛ حيث تعمل البكتيريا المفيدة على معالجة الطعام وتعزيز جهاز المناعة.الخضروات المخمرةوأشارت الكاتبة إلى أن الخبراء انطلقوا في دراسة آثار هذا النوع من الأطعمة على الصحة منذ فترة طويلة؛ حيث أظهرت نتائج الدراسات أن الأطعمة المخمرة تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.الألبانواقترحت الكاتبة تضمين منتجات الحليب المخمر في النظام الغذائي على غرار الزبادي والكفير، وجبن القريش، كما ينصح خبراء التغذية الأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن بتضمين مخلل الملفوف والبنجر في النظام الغذائي.تحسين جودة النوموتنقل الكاتبة عن الخبراء توصيتهم للأشخاص الذين يواجهون مشاكل في النوم بزيادة كمية الأطعمة المخمرة في النظام الغذائي، كونها تحتوي على البكتيريا النافعة، مما يساعد على الشعور بتحسن وبالتالي تعزيز جودة النوم وتحسين الحالة المزاجية.وتتابع الكاتبة فتقول إنه ينصح الأشخاص الذين يعانون من الأرق بتناول مخلل الملفوف والكيمتشي والكفير في وجبة العشاء.الآثار الجانبيةوقالت الكاتبة إنه على الرغم من الفوائد العديدة التي يعود بها تناول الأطعمة المخمرة، إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية، أكثرها شيوعا انتفاخ البطن والصداع. ولهذا يجب عند ملاحظة ظهور بعض ردود الفعل الجانبية؛ التوقف عن تناول الأطعمة المخمرة واستبدالها بالأطعمة الغنية بالبروتين وتناول كميات كبيرة من الماء.