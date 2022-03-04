منها الهضم... 6 طرق يساعد بها عصير الليمون على تعزيز صحتنا

يضيف عصير الليمون نكهة إلى الأطعمة والمشروبات، جنبا إلى جنب مع كونه يمكن أن يساعد في تحسين الصحة العامة.وببساطة، يمكن عن طريق إضافة عصير الليمون، أو شرائح الليمون، إلى الماء الخاص بك، تحسين البشرة، وتعزيز مستويات الطاقة وحتى فقدان الوزن بسهولة أكبر.ويعد الليمون من أكثر أنواع الحمضيات شيوعا، وعادة ما تستخدم عصائره في إعداد الطعام، مثل أو تتبيلات السلطة وإعداد الكعك أو في إعداد الخبز، كما أن إضافة عصير الليمون إلى الماء الساخن أو البارد وشربه على مدار اليوم، يمكن أن تعزز الصحة العام.وفي ما يلي جميع الطرق التي تجعل عصير الليمون أو إضافة شريحة من الليمون إلى الماء تفيد صحتك:1 - الحفاظ على رطوبتكلا يحب الجميع طعم الماء العادي، ولذلك، يمكن إضافة شريحة من الليمون إلى الماء البارد أو الساخن ما سيساعد شرب المزيد من الماء خلال اليوم، وهذا أمر ضروري للصحة العامة والترطيب.2- الليمون غني بفيتامين Cمثل الفواكه الحمضية الأخرى، يحتوي الليمون على نسبة عالية جدا من فيتامين C.ويعد فيتامين C أحد مضادات الأكسدة القوية التي يُعتقد أنها تعزز جهاز المناعة وتحمي الخلايا من التلف.3 - يمكن أن يساعدك الليمون على إنقاص الوزنيدعي الكثيرون ممن يتبعون نظاما غذائيا لفقدان الوزن أن شرب الماء بالليمون يساعدهم في تحقيق أهدافهم في إنقاص الوزن.وقيّمت الدراسات آثار ماء الليمون على الفئران، ووجدت أنها تقلل من زيادة الوزن، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث على البشر.وقد يساعد طعم ماء الليمون في وقف الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، بينما يساعد البقاء رطبا على إنقاص الوزن بشكل عام، خاصةً إذا كنت تستعيض عن المشروبات السكرية بماء الليمون العادي.4 - توهج البشرةيمكن لخصائص الليمون الطبيعية المضادة للبكتيريا أن تقشر الجلد، وتساعد على التخلص من الرؤوس السوداء.كما يساعد فيتامين C أيضا في تعزيز تخليق الكولاجين، ما يضيف طبقة أخرى من الحماية للجلد.ويمكن لشرب ماء الليمون أن يقلل من ظهور التجاعيد ويحسن ظروف البشرة الجافة.5 - يساعد على الهضميعتمد بعض الناس شرب ماء الليمون الدافئ في الصباح لتحريك الجهاز الهضمي. ومن المعروف أن السوائل الدافئة تعمل على إرخاء الجهاز الهضمي، وغالبا ما يكون لها تأثير ملين عند تناولها أول شيء في الصباح.ويحتوي اللب على نوع من الألياف التي تشجع على إنتاج الإنزيمات. وتساعد هذه الإنزيمات على التخلص من النفايات غير المرغوب فيها من الجسم.كما أن الجمع بين لب الليمون وقشره يمكن أن يقلل أيضا من خطر الإصابة بالإمساك.6 - يساعد على منع حصى الكلىيقال إن شرب حامض الستريك، الموجود في الليمون، يقلل احتمالية حصوات الكلى.ويمكن أن يساعد حمض الستريك في تفتيت الحصوات الصغيرة، في حين أن شرب كميات أكبر من الماء يمكن أن يساعد الجسم على تطهير النظام وطرد الحصى بشكل أسرع.