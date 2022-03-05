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صحة
حلّ بسيط لعلاج البثور الناتجة عن ارتداء الكمامة
Lebanon 24
05-03-2022
|
11:00
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يعاني أصحاب البشرة الحساسة من مشكلة ظهور البثور المزعجة نتيجة ارتداء الكمامة لفترة طويلة خلال اليوم للحماية من فيروس كورونا، ويحاولون دائماً التغلب على هذه الأزمة بنزع الكمامة أو وضع الكريمات الطبية.
وفي هذا السياق، توضح طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة أوتا شلوسبيرجر، أن السبب في ظهور البثور يرجع إلى نشوء بيئة رطبة تحت الكمامة بفعل التنفس، إضافة إلى الاحتكاك الميكانيكي بين الكمامة والبشرة.
ولفتت الى أنه لتجنب هذا الأمر يتعين عدم ارتداء الكمامة لمدة تزيد على ساعتين بشكل متواصل، مع مراعاة تغيير الكمامة بصفة منتظمة، ونصحت باستخدام زيت الليمون لتنظيف البشرة لأنه مضاد للفطريات والبكتيريا ويمنع ظهور البثور والشوائب المزعجة.
وأوصت الطبيبة بوضع كريم مرطب وليس كريم دهني خلال النهار وحذرت من وضع كريم أساس "فاونديشن"، وذلك تجنبا لتغطية البشرة بشكل مزدوج يمنعها من التنفس جيدا، وبالتالي يزيد من خطر نشوء البثور.
المصدر: لها
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