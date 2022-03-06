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صحة
هل غسيل الوجه بالماء والصابون يضر البشرة؟ اليكم الجواب
Lebanon 24
06-03-2022
|
08:00
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فور الاستيقاظ من النوم نسعي لتنظيف بشرتنا ووجهنا بالماء والصابون، وأيضا بعد الرجوع للمنزل نقوم بهذا الروتين، ولكن هل يتسبب غسيل الوجه بالصابون يوميا لحدوث مشاكل صحية؟.
أوضحت الدكتورة مارينا شيستوفا، أخصائية التجميل الروسية، أن غسيل الوجه بالماء والصابون يوميا يتسبب في تعرض البشرة لضرر، حيث أشارت أن الصابون يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الأوساخ والأتربة، والدهون المتراكمة علي البشرة، ولكن كثرة استخدامها يعرضك للخطر، هذا ما أشارت له الطبيبة عبر موقع " نوفوستي".
أكدت مارينا، أن للجلد توازن حمضي-قاعدي pH يعادل 5.5 ، والصابون يحتوي علي مادة قاعدية تتراوح قيمة (pH) فيه بين 9 و11، أي أعلى بكثير من التوازن الطبيعي للجلد، ولذا كثرة استخدامه يزيد من فرص إصابتك بالجفاف بالبشرة، وتكاثر البكتريا الضارة.
وأضافت، أنه من المعروف أن الصابون يزيل بفعالية الأوساخ والدهون من الجلد، ولكنه في نفس الوقت يسبب جفافه وقد يتعرض لظهور الطفح الجلدي.
ونصحت خبيرة الجلدية، باستخدام رغوة التطهير بدلا من الصابون، فهذه الحيلة أيضا تساهم في التخلص من جميع الأضرار التي تلحق ببشرتك، وتجعل وجهك ذو نضارة قوية، ويفضل أيضا باستخدام الماء بكثرة لكي تستطيع مكافحة للطفح الجلدي.
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