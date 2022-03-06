صحة

هل غسيل الوجه بالماء والصابون يضر البشرة؟ اليكم الجواب

Lebanon 24
06-03-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-927089-637821456032496933.jpg
Doc-P-927089-637821456032496933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فور الاستيقاظ من النوم نسعي لتنظيف بشرتنا ووجهنا بالماء والصابون، وأيضا بعد الرجوع للمنزل نقوم بهذا الروتين، ولكن هل يتسبب غسيل الوجه بالصابون يوميا لحدوث مشاكل صحية؟.

أوضحت الدكتورة مارينا شيستوفا، أخصائية التجميل الروسية، أن غسيل الوجه بالماء والصابون يوميا يتسبب في تعرض البشرة لضرر، حيث أشارت أن الصابون يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الأوساخ والأتربة، والدهون المتراكمة علي البشرة، ولكن كثرة استخدامها يعرضك للخطر، هذا ما أشارت له الطبيبة عبر موقع " نوفوستي".

أكدت مارينا،  أن للجلد توازن حمضي-قاعدي  pH يعادل 5.5 ،  والصابون يحتوي علي مادة  قاعدية تتراوح قيمة (pH) فيه بين 9 و11،  أي أعلى بكثير من التوازن الطبيعي للجلد، ولذا كثرة استخدامه يزيد من فرص إصابتك بالجفاف بالبشرة، وتكاثر البكتريا الضارة.

وأضافت، أنه من المعروف أن الصابون يزيل بفعالية الأوساخ والدهون من الجلد،  ولكنه في نفس الوقت يسبب جفافه وقد يتعرض لظهور الطفح الجلدي.

ونصحت خبيرة الجلدية، باستخدام رغوة التطهير بدلا من الصابون، فهذه الحيلة أيضا تساهم في التخلص من جميع الأضرار التي تلحق ببشرتك، وتجعل وجهك ذو نضارة قوية، ويفضل أيضا باستخدام الماء بكثرة لكي تستطيع مكافحة  للطفح الجلدي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2022-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2022-03-06
10:00 | 2022-03-06
08:00 | 2022-03-06
07:00 | 2022-03-06
05:00 | 2022-03-06
02:00 | 2022-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website