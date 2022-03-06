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صحة
لانقاص الوزن والحفاظ عليه... اليكم هذه النصائح
Lebanon 24
06-03-2022
|
12:00
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قدمت الدكتورة ليزا يونغ، خبيرة التغذية الأمريكية سبع نصائح من ضمنها عدم التخلي عن تناول الأطعمة "الضارة"، لمن يريد تخفيض وزنه وعدم زيادته بعد ذلك.
وتشير U.S. News، إلى أن الخبيرة ليست من مؤيدي اتباع نظام غذائي صارم والتخلي عن تناول مختلف الأطعمة "الضارة" واتباع تغذية خاصة ومكملات بيولوجية معينة، وتناول الوجبات في أوقات محددة. صحيح بعض هذه الحميات يمكن أن تساعد على تخفيض الوزن بسرعة، ولكن من غير المحتمل أن تكون فعالة على المدى الطويل.
ووفقا للخبيرة، أفضل حمية يجب اتباعها هي تكوين عادة مستدامة للأكل الصحي. مشيرة إلى أنه لا يوجد نهج واحد يناسب جميع الراغبين بالتخلص من الوزن الزائد. ولكنها تدعو إلى عدم التخلي عن تناول الأطعمة "الضارة" ولكنها المفضلة. وتطرح ست نصائح أخرى للراغبين في التخلص من الوزن الزائد.
وتوصي بتناول الأطعمة المغذية قدر الإمكان، وعدم الالتزام بمعدل السعرات الحرارية والتركيز على الأطعمة الصحية التي يجب إضافتها للنظام الغذائي. كما تنصح بتناول الطعام بهدوء وبانتباه وليس خلال مشاهدة برامج التلفزيون أو متابعة ما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي. وتنصح أيضا باستبدال اللحوم الحمراء بأطعمة نباتية. والنصيحة الأخيرة هي الاحتفال حتى بالانجازات الصغير التي يحققها الشخص في التخلص من الوزن الزائد من أجل البقاء متحمسا.
وكانت الخبيرة قد كشفت في وقت سابق عن الأضرار التي تلحق بالجسم عند نقص الخضروات في النظام الغذائي. وتؤكد على أن نقص الخضروات في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يسبب مشكلات في الأمعاء، وعدم الشعور بالشبع بعد الأكل ونقص العناصر الغذائية الأساسية.
( لينتا رو)
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