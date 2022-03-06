صحة

من هم المحتاجون الى تناول الفيتامين "د" بشكل دائم

Lebanon 24
06-03-2022 | 14:00
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كشف البروفيسور سوفي فيرتانين من المعهد الفنلندي للصحة والضمان الاجتماعي، من ينبغي عليهم تناول فيتامين D على مدار السنة.

ويشير البروفيسور في حديث لصحيفة Helsingin Sanomat "هلسنغن سانومات"، إلى أن هذا يشمل بالدرجة الأولى الأشخاص الذين نادرا ما يخرجون إلى الهواء الطلق، ويغطون جلودهم بالملابس والأشخاص ذوي البشرة السمراء والأطفال والشباب والحوامل وكذلك الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا. ومع ذلك، يحذر البروفيسور من أن الجرعة قد تختلف.

ويقول موضحا، "الأطفال ما دون السنة عليهم تناول 7.5 ميكروغرام من فيتامين D يوميا على مدار السنة. وأما الحوامل والمرضعات، فعليهن تناول 10 ميكروغرامات يوميا. والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما وذوي البشرة السمراء و كذلك الذين نادرا ما يخرجون للتجوال في الهواء الطلق والذين يغطون بشرتهم بالملابس، عليهم تناول 20 ميكروغرام من فيتامين D يوميا على مدار السنة".

ويشير البروفيسور، إلى أن الأشخاص الآخرين يحتاجون إلى تناول فيتامين D في فصل الشتاء وحتى نهاية شهر أبريل.

ويضيف، يمكن تحديد مستوى هذا الفيتامين في الجسم على أساس النظام الغذائي. فمثلا إذا كان عمر الشخص 18-74 عاما، ولا يتناول منتجات الحليب والمواد الغذائية المحتوية على فيتامين D أو لا يأكل الأسماك عدة مرات في الأسبوع، عليهم تناول 10 ميكروغرامات من فيتامين D يوميا من بداية شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر مارس. ولكن إذا كان النظام الغذائي للشخص يحتوي على هذه المنتجات والمواد الغذائية فإنه ليس بحاجة لتناول فيتامين D حتى في فصل الشتاء.

( نوفوستي) 
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