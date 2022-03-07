14
o
بيروت
14
o
طرابلس
10
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
قصر النظر الشيخوخي... اليكم بعض المعلومات حوله
Lebanon 24
07-03-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعرف قصر النظر الشيخوخي بأنه فقدان تدريجي لقدرة عينيك على التركيز على الأشياء القريبة. فما هي بعض الأعراض المبكرة التي يجب الانتباه لها؟.
وتنتج الحالة عن نقص المرونة المتزايد في عدسة العين مع تقدم العمر. وتحدثت سارة بيهار، أخصائية البصريات ومدربة التطوير السريري مع أخصائيي البصريات والسمعيات في Bayfields، حصريا مع "إكسبريس" لمناقشة الحالة بشكل أكبر.
وعندما سُئلت عن الحالة بالضبط، أجابت سارة: "قصر النظر الشيخوخي هو الفقدان التدريجي لقدرة العينين على التركيز على الأشياء القريبة، بسبب نقص المرونة المتزايد في عدسة العين مع تقدم العمر. ومع تقدمنا في السن، تصبح عدسة العين أكثر صلابة وأقل مرونة، وعندما يحدث ذلك، لم يعد بإمكانها تغيير شكلها للتركيز على الصور القريبة. ونتيجة لذلك، تظهر الصور أو النصوص أو الشاشات خارج نطاق التركيز. وتظهر عادة في الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 40 عاما وتستمر في التدهور حتى يبلغ الشخص منتصف الستينات من العمر".
وعند اكتشاف الأعراض المبكرة، نصحت سارة: "غالبا ما تكون العلامة الأولى على قصر النظر الشيخوخي هي عندما تبدأ في حمل الكتب أو الصحف أو هاتفك الذكي بعيدا - على مسافة ذراع - لقراءتها بشكل أكثر وضوحا. وتتمثل بعض الأعراض المرئية الشائعة الأخرى في صعوبة قراءة الأحرف الصغيرة أو التركيز على الأشياء القريبة، أو تتطلب إضاءة أكثر سطوعا عند القراءة، أو إجهاد العين أو الصداع عند القراءة أو القيام بعمل عن قرب".
ويجب أن يكون علاج قصر النظر الشيخوخي دائما باستخدام العدسات - سواء في النظارات أو كجهات اتصال - للتعويض عن عدم قدرة العينين على التركيز على الأشياء القريبة. ولكن أولا، من المهم إجراء فحص شامل للعين للتأكد من قصر النظر الشيخوخي.
وتشمل خيارات العلاج الأخرى:
• نظارات القراءة.
• نظارات ثنائية البؤرة.
• ثلاثية البؤرة.
• العدسات المدمجة.
• العدسات اللاصقة.
• الجراحة.
( إكسبريس)
تابع
الأكثر قراءة
"القطب" يعلن الحرب من جديد على لبنان.. استعدوا للعاصفة الثلجية "نور" اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
"القطب" يعلن الحرب من جديد على لبنان.. استعدوا للعاصفة الثلجية "نور" اعتبارا من هذا الموعد
00:57 | 2022-03-07
07/03/2022 12:57:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة كبيرة في لبنان.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
هزّة كبيرة في لبنان.. ماذا يحدث؟
07:12 | 2022-03-07
07/03/2022 07:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-07
07/03/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أقل من 24 ساعة على وقوع جريمة قتل هوبير فتّال... قوى الامن توقف المتورطين وهذه جنسيتهم!
Lebanon 24
بعد أقل من 24 ساعة على وقوع جريمة قتل هوبير فتّال... قوى الامن توقف المتورطين وهذه جنسيتهم!
07:01 | 2022-03-07
07/03/2022 07:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر البنزين.. هل أصبح بـ500 ألف ليرة؟
Lebanon 24
سعر البنزين.. هل أصبح بـ500 ألف ليرة؟
05:00 | 2022-03-07
07/03/2022 05:00:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2022-03-07
كيف تؤثر الكحول على الدماغ؟
12:00 | 2022-03-07
كيف أفلت بعض الأشخاص من "كورونا" بعد مرور أكثر من عامين على ظهور الوباء؟
10:00 | 2022-03-07
هل تواجه صعوبة في الخلود الى النوم؟... اليك بعض النصائح
08:00 | 2022-03-07
البرتقال لا يمنح الجرعة المثالية من فيتامين C يومياً.. اليكم آخر الدراسات
07:00 | 2022-03-07
للمتعافين من كورونا... اليكم هذا الخبر
05:00 | 2022-03-07
تحذير من فيتامين يزيد خطر الإصابة بالسرطان
فيديو
لأوّل مرّة ديانا فاخوري تتحدث عن حياتها العاطفيّة.. ماذا قالت؟ (فيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرّة ديانا فاخوري تتحدث عن حياتها العاطفيّة.. ماذا قالت؟ (فيديو)
08:52 | 2022-03-07
08/03/2022 03:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-07
08/03/2022 03:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-06
08/03/2022 03:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact