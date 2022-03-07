قصر النظر الشيخوخي... اليكم بعض المعلومات حوله

يعرف قصر النظر الشيخوخي بأنه فقدان تدريجي لقدرة عينيك على التركيز على الأشياء القريبة. فما هي بعض الأعراض المبكرة التي يجب الانتباه لها؟.وتنتج الحالة عن نقص المرونة المتزايد في عدسة العين مع تقدم العمر. وتحدثت سارة بيهار، أخصائية البصريات ومدربة التطوير السريري مع أخصائيي البصريات والسمعيات في Bayfields، حصريا مع "إكسبريس" لمناقشة الحالة بشكل أكبر.وعندما سُئلت عن الحالة بالضبط، أجابت سارة: "قصر النظر الشيخوخي هو الفقدان التدريجي لقدرة العينين على التركيز على الأشياء القريبة، بسبب نقص المرونة المتزايد في عدسة العين مع تقدم العمر. ومع تقدمنا في السن، تصبح عدسة العين أكثر صلابة وأقل مرونة، وعندما يحدث ذلك، لم يعد بإمكانها تغيير شكلها للتركيز على الصور القريبة. ونتيجة لذلك، تظهر الصور أو النصوص أو الشاشات خارج نطاق التركيز. وتظهر عادة في الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 40 عاما وتستمر في التدهور حتى يبلغ الشخص منتصف الستينات من العمر".وعند اكتشاف الأعراض المبكرة، نصحت سارة: "غالبا ما تكون العلامة الأولى على قصر النظر الشيخوخي هي عندما تبدأ في حمل الكتب أو الصحف أو هاتفك الذكي بعيدا - على مسافة ذراع - لقراءتها بشكل أكثر وضوحا. وتتمثل بعض الأعراض المرئية الشائعة الأخرى في صعوبة قراءة الأحرف الصغيرة أو التركيز على الأشياء القريبة، أو تتطلب إضاءة أكثر سطوعا عند القراءة، أو إجهاد العين أو الصداع عند القراءة أو القيام بعمل عن قرب".ويجب أن يكون علاج قصر النظر الشيخوخي دائما باستخدام العدسات - سواء في النظارات أو كجهات اتصال - للتعويض عن عدم قدرة العينين على التركيز على الأشياء القريبة. ولكن أولا، من المهم إجراء فحص شامل للعين للتأكد من قصر النظر الشيخوخي.وتشمل خيارات العلاج الأخرى:• نظارات القراءة.• نظارات ثنائية البؤرة.• ثلاثية البؤرة.• العدسات المدمجة.• العدسات اللاصقة.• الجراحة.( إكسبريس)