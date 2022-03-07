صحة

خبراء تغذية يكشفون طرق التغذية السليمة وغير المكلفة

Lebanon 24
07-03-2022 | 23:00
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تحدث خبير التغذية وطبيب الغدد الصماء، أنتون بولياكوف، عن طريقة تناول الطعام بشكل صحيح وفي ذات الوقت دون الإضرار بالميزانية، وفقًا لتقارير"URA.RU".
وفقًا للخبير، من الضروري مراعاة النسب الصحيحة للمنتجات.
وقال: "طبق كلاسيكي مكون من أربعة مقابل 25، عندما يكون 25 بالمائة من النظام الغذائي عبارة عن بروتينات حيوانية، ولحوم، وأسماك، ودواجن، ومأكولات بحرية، وبيض، و25 بالمائة من الكربوهيدرات النشوية، ويمكن أن تكون البطاطس، والبقوليات، والمعكرونة، و25 بالمائة من الخضروات، والأعشاب، والفواكه والتوت. و25 في المائة أخرى - زيوت مختلفة، مكسرات، بذور".
وأشار إلى أن مثل هذا النظام الغذائي يساعد في التغلب على التوتر ويوفر صحة جيدة ويمنح الطاقة.
بدورها، أشارت خبيرة التغذية يكاترينا كريفتسوفا، إلى أن الخضروات والفواكه واللحوم والحبوب ومنتجات الألبان غير المكلفة مناسبة للتغذية السليمة.
وأضافت أنه يجب إضافة الملفوف إلى النظام الغذائي، بما في ذلك مخلل الملفوف، وكذلك البنجر والمشمش المجفف والتفاح والجبن. سيضمن ذلك نظامًا غذائيًا متوازنًا ومفيدًا.
المصدر: سبوتنيك
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