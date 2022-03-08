ما سبب معاناة بعض الأشخاص من الاكتئاب بعد الزواج؟

اكتئاب ما بعد الزواج حقيقة واقعة، فليس من السهل دائمًا الاستقرار في منزل جديد والانتماء إلى أسرة جديدة للمرأة بعد الزواج مباشرة، ومن ثم يمكن للزواج أن يلحق أضرارًا نفسية وعاطفية كبيرة بالمرأة.ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، قد يكون الانتقال من كونها" فتاة " إلى" زوجة" صعبًا، ومن ثم فإن بعض النساء ينزلقن ببطء إلى حالة من الاكتئاب، وغالبًا ما يقترن بالقلق عندما لا يكون بمقدورهن الانخراط في الأنشطة المنزلية .العديد من الشابات غير مستعدات لـ "التضحيات والتعديلات" التي يتوقع أن يقدموها بعد الزواج، وقد يكون من الصعب عليهم التخلي عن حياة الاستقلال التي يحبونها لفترة طويلة في هذا الترتيب المعيشي الجديد. في كثير من الأحيان ، تفقد المرأة بعد الزواج قدرتها على اتخاذ قراراتها وخياراتها.يمكن لكل من النساء والرجال تجربة الكآبة بعد الزواج، واكتئاب ما بعد الزواج شيء يمكن أن يؤدي بالعروسين إلى الفراغ ويمكن أن يشعر كل من العروس والعريس بالحزن وقلة الاهتمام بالأنشطة اليومية.على الرغم من أنه أكثر شيوعًا عند النساء ، يمكن أن تتطور مشكلات الصحة العقلية أيضًا عند الرجال، يمكن أن يكون هذا هو الحال بشكل خاص حيث يجدون صعوبة في تحقيق التوازن بين عملهم وحياتهم الشخصية.على الرغم من أنه يمكن أن يحدث لأي شخص، إلا أن اكتئاب ما بعد الزواج يكون أكثر شيوعًا عند النساء أكثر من الرجال. فيما يلي مجموعة الأشخاص المعرضين لخطر أكبر من غيرهم:النساء المتزوجات حديثًا اللاتي يتعين عليهن التكيف مع أسرة مشتركة جديدة أكثر عرضة لمواجهة مشاكل الصحة العقلية.يمكن للمرأة العاملة أيضًا أن تواجه العبء الأكبر لأن الوفاء بالمسؤوليات المزدوجة في العمل والمنزل قد يكون صعبًا عليهن، قد يشعرون أيضًا بالذنب لإعطاء الأولوية لأحدهم على الآخر.الرجال الذين لديهم وظائف غير مستقرة أو أولئك الذين فقدوا وظائفهم بالقرب من الزواج أو بعده معرضون أيضًا لخطر الانزلاق إلى الاكتئاب، وللتغلب على ذلك ، يلجأ الكثير منهم إلى تعاطي المخدرات والكحول ، مما يضر بعلاقتهم.إذا واجهت مثل هذا الموقف، فإليك بعض النصائح للتعامل معها:نظرًا لأن نقص الدعم الأسري يزيد من الضغط النفسي والجسدي ، يجب على أسرة المرأة التحقق منها من وقت لآخر.بخلاف الزوج ، يجب أن يكون أهل زوجها منفتحين أيضًا لإظهار حبهم ودعمهم لجعل الفتاة جزءًا من أسرتهم.يجب على المرأة المتزوجة حديثًا أن تمنح نفسها وقتًا لتلائم.يجب أن تقاوم أي شيء له تأثير سلبي على صحتها العقلية.يجب على الرجال المتزوجين حديثًا قضاء بعض الوقت الجيد مع شريكهم والتفكير في العيش بشكل منفصل إذا اعتقدوا أن ذلك أفضل لحياتهم.