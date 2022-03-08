بعد إرتداء الكمامة... ما هي الطريقة الصحيحة للعناية بالبشرة؟

عند إرتداء الكمامة لفترةٍ طويلة فقد تتعرض بشرة الوجه لبعض المشاكل نتيجة تشكل نسبة من الرطوبة عليها بسبب التنفس، أو قد تواجه التعرق الذي بدوره يُعتبر من الأمور المضرّة بالبشرة بشكلٍ عام.وبظلّ إستمرار فيروس كورونا الجميع يلتزم بوضع الكمامة عند التوجه الى الخارج والإختلاط مع الآخرين، من هنا قد تلاحظين وجود البثور حول منطقة الذقن أو المساحة القريبة من الفم. وفي بعض الأحيان ربما تواجهين إحمرار البشرة أو حكة فيها، وكل ذلك بسبب إرتداء الكمامة.لذا عليك حمايتها من هذه المشاكل المزعجة فيها والحد قدر الإمكان منها، وذلك عبر تطبيق بعض الخطوات للعناية ببشرتك.إنّ الحرص على تنظيف البشرة يومياً من أهم الخطوات التي لا يجب إهمالها بتاتاً، وذلك لإزالة كل البكتيريا أو الجراثيم المكدّسة على البشرة.لذا بعد إختيار الغسول أو المنظف المناسب لنوع بشرتك، إحرصي على فرك المناطق في الوجه التي تلتسق بالكمامة، قبل القيام بغسلها بالماء المعتدل.قبل التوجه الى الخارج، إعمدي على وضع الكريم المرطب وأيضاً واقي الشمس لحمايتها، ولكن إذا كنت تعلمين أنّك ستضعين الكمامة طيلة الوقت فتجنّبي إضافة الفاونديش في المساحات التي ستغطيها الكمامة.أمّا بالنسبة لروتين العناية الليلي للبشرة، فمن المهم جداً وضع طبقة من الكريم المرطب الليلي بتركيبة غنية بالفيتامينات والكولاجين. كما ويمكنك وضع ماسك يعزز من نضارة البشرة ويدّها بالعناصر المفيدة جداً لها.مرّة الى ثلاثة مرّات في الأسبوع، يمكنك تحضير حمام البخار لبشرتك مع زيوت طبيعية معطرة مثلاً. فذلك يجعلها تتنفس أكثر ويعزز من إنتعاشها، بما أنّ هناك أقسام منها محبوسة تحت الكمامة لفترات طويلة.الشفاه أيضاً عرضة للتشقق نتيجة وضع الكمامة، من هنا كل ما عليك فعلها إستخدام المرطبات ودهن كمية قليلة منها على شفاهك.بالنسبة للبشرة المتعبة التي تعاني من مشاكل جلدية معيّنة نتيجة وضع الكمامة كالحبوب البارزة، البثور الصغيرة، الإحمرار أو حتى الحساسية، فمن المفضل معرفة الكريمات الطبية اللازمة لمعالجتها والحد منها في الوجه بالطرق الصحيحة وبعد التوجه لدى طبيب الجلد.