حتى كورونا الخفيف قد يفتك بالدماغ.. اليكم آخر الدراسات

مع تقدم العلم والعالم في حربه ضد الوباء الذي أطل قبل أكثر من سنتين، تتكشف بشكل مستمر خبايا جديدة عن كورونا.



وفي جديد تلك الخفايا، أظهرت دراسة من جامعة أكسفورد البريطانية نتائج صادمة.



فقد أشارت إلى أن عدوى فيروس كورونا، حتى في الحالات الخفيفة منه، يمكن أن تتسبب بتلف في بعض مناطق الدماغ.





أعراض خفيفة

كما شمل العدد الأكبر من المشاركين في هذه الدراسة مرضى تعرضوا لأعراض خفيفة، وهي الحالة الأكثر شيوعا، في حين ركزت معظم الدراسات السابقة المتعلقة بالدماغ على المصابين بأعراض متوسطة وشديدة.



وتابع الباحثون في الدراسة الجديدة بيانات 401 شخص، تتراوح أعمارهم بين 51 و81 عاما أصيبوا بكوفيد-19، وتم فحص أدمغتهم في المتوسط بعد حوالي خمسة أشهر من الإصابة وقارنوهم بمجموعة ضابطة. واستندت تلك الدراسة التي تعتبر الأولى من نوعها بشأن تأثير المرض على دماغ الإنسان، إلى فحوص للأشخاص قبل وبعد الإصابة، وفق ما نقلت شبكة "أن بي سي".أعراض خفيفةكما شمل العدد الأكبر من المشاركين في هذه الدراسة مرضى تعرضوا لأعراض خفيفة، وهي الحالة الأكثر شيوعا، في حين ركزت معظم الدراسات السابقة المتعلقة بالدماغ على المصابين بأعراض متوسطة وشديدة.وتابع الباحثون في الدراسة الجديدة بيانات 401 شخص، تتراوح أعمارهم بين 51 و81 عاما أصيبوا بكوفيد-19، وتم فحص أدمغتهم في المتوسط بعد حوالي خمسة أشهر من الإصابة وقارنوهم بمجموعة ضابطة.