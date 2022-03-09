13
o
بيروت
17
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
فايزر تبدأ تجارب حبوب مضادة لكورونا لدى الأطفال
Lebanon 24
09-03-2022
|
14:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت شركة فايزر، يوم الأربعاء، إنها بدأت دراسة على حبوبها المضادة لفيروس كورونا لدى الأطفال الذين لا يدخلون المستشفى، وتتراوح أعمارهم بين ستة و17 عاما، لكنهم معرضون لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.
ويُسمح باستخدام أقراص "باكسلوفيد" من شركة فايزر في حالات الطوارئ بالولايات المتحدة للأطفال من عمر 12 عاما أو أكبر أو البالغين الأكثر عرضة للخطر.
ولا توجد أدوية تؤخذ بالفم مضادة لفيروس كورونا مصرح بها في الولايات المتحدة للأطفال الأصغر سنا، بحسب رويترز.
وتخطط شركة الأدوية لضم 240 طفلا في الدراسة في مجموعتين للأطفال من عمر ستة إلى 17 عاما.
تضم المجموعة الأولى الأطفال الذين لا تقل أوزانهم عن 40 كيلوغراما، والأخرى أطفالا تتراوح أوزانهم بين 20 و40 كيلوغراما.
وقال مايكل دولستن، كبير المسؤولين العلميين في شركة فايزر، "منذ بدء الوباء، أصيب أكثر من 11 مليون طفل تحت سن 18 عاما في الولايات المتحدة فقط بفيروس كورونا، وهذا يمثل 18 في المئة من الحالات التي تم تسجيلها، مما ترتب عليه دخول أكثر من 100 ألف حالة إلى المستشفى".
وذكرت شركة فايزر، يوم الأربعاء، أنها كانت تعمل أيضا على تطوير تركيبات معدلة حسب العمر من الدواء للأطفال المرضى دون ستة أعوام.
وستبدأ الشركة في إدخال ثلاث مجموعات من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، بمجرد توافر التركيبة المعدلة.
الأكثر قراءة
إجراءٌ عاجل في المصارف بشأن سحب الدولار.. إليكم ما يحصل
Lebanon 24
إجراءٌ عاجل في المصارف بشأن سحب الدولار.. إليكم ما يحصل
04:22 | 2022-03-09
09/03/2022 04:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في المعلومات... سوريا تقدم عرضا جديدا للبنان!
Lebanon 24
في المعلومات... سوريا تقدم عرضا جديدا للبنان!
03:00 | 2022-03-09
09/03/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاعٌ ناري لسعر البنزين اليوم.. هكذا أصبح
Lebanon 24
ارتفاعٌ ناري لسعر البنزين اليوم.. هكذا أصبح
04:32 | 2022-03-09
09/03/2022 04:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"خبر حزين".. مدرسة في لبنان تقفل أبوابها!
Lebanon 24
"خبر حزين".. مدرسة في لبنان تقفل أبوابها!
07:28 | 2022-03-09
09/03/2022 07:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية تقدم استقالتها من الـMTV.. وهذه وجهتها
Lebanon 24
اعلامية تقدم استقالتها من الـMTV.. وهذه وجهتها
02:00 | 2022-03-09
09/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2022-03-09
الخضراوات وأمراض القلب.. دراسة تكشف الحقيقة
13:00 | 2022-03-09
الأمم المتحدة تحذر: كورونا لم ينته.. ومتحورات قد تظهر!
12:15 | 2022-03-09
بعد شهرين من عملية الزراعة.. ماذا أصاب صاحب "قلب الخنزير"؟
11:00 | 2022-03-09
ما المقدار الصحي للدهون في الطعام اليومي؟
08:00 | 2022-03-09
البرتقال لا يمنح الجرعة المثالية من فيتامين C يومياً
05:00 | 2022-03-09
المتفائلون قد يعيشون حياة أطول وأكثر صحة.. اليكم السبب
فيديو
طفلة أوكرانية حديث مواقع التواصل... هذا ما فعلته في ملجأ تحت الأرض!
Lebanon 24
طفلة أوكرانية حديث مواقع التواصل... هذا ما فعلته في ملجأ تحت الأرض!
14:00 | 2022-03-09
10/03/2022 05:03:16
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتكون من بين أجمل مركبات "الكروس أوفر" وأفضلها... تعرفوا إلى سيارة "فولفو" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتكون من بين أجمل مركبات "الكروس أوفر" وأفضلها... تعرفوا إلى سيارة "فولفو" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-09
10/03/2022 05:03:16
Lebanon 24
Lebanon 24
علاء زلزلي يعرض على طليقته الزواج مجدداَ على الهواء.. فكيف أجابت؟ (فيديو)
Lebanon 24
علاء زلزلي يعرض على طليقته الزواج مجدداَ على الهواء.. فكيف أجابت؟ (فيديو)
04:30 | 2022-03-09
10/03/2022 05:03:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact