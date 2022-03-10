صحة

الشمر.. كنز من المعادن والفيتامينات

Lebanon 24
10-03-2022 | 02:00
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قال مركز الصحة الألماني إن للشمر فوائد صحية عدة، فهو قليل السعرات الحرارية من ناحية، ويعد كنزاً من المعادن والفيتامينات من ناحية أخرى.
وأوضح المركز أن الشمر يتألف من الماء 80%، وتحتوي كل 100 غرام منه على 25 سعرة حرارية فقط، ما يجعله يساعد على التخلص من الوزن.
ويزخر أيضاً  بالمعادن مثل الكالسيوم المهم لصحة العظام والحديد المهم لنقل الأوكسجين في الدم، فضلاً عن أهميته للعضلات، والأظافر، والشعر، إلى جانب البوتاسيوم فيه، الذي يسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وحصوات الكلى وفقدان الكتلة العظمية.
ويعد أيضاً غنياً بمجموعة فيتامينات B، لا سيما فيتامين B1 المهم لصحة القلب والعضلات وفيتامين B9 حمض الفوليك، المهم للنمو وصحة الدم.
ويحتوي على فيتامين C، الذي يقوي جهاز المناعة، وفيتامين E، لحماية الأوعية الدموية والقلب ويحد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الخرف مثل ألزهايمر.
ويشتمل الشمر أيضاً على البيتا كاروتين، التي تتحول في الجسم إلى فيتامين A المهم لصحة العين والنمو والأيض والأغشية المخاطية وخلايا الدم.
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