صحة

نوع معين من الاطعمة قد يسبب اصابتك بالسرطان

Lebanon 24
10-03-2022 | 10:00
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كشف تقرير صادر عن الصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF) عن "دليل قوي" على أن نوعا معينا من الأطعمة هو "سبب" للإصابة بسرطان المعدة.

وقال التقرير إن الأطعمة الغنية بالملح تقود تطور السرطان مباشرة. وجاء هذا الاكتشاف من مشروع التحديث المستمر (CUP) التابع لـ WCRF - أكبر مصدر في العالم وأكثرها موثوقية وحداثة للبحث العلمي حول الوقاية من السرطان والبقاء على قيد الحياة من خلال النظام الغذائي والتغذية والنشاط البدني والسرطان.

ووجدت المنظمة الصحية "أدلة قوية" على أن بعض الأطعمة الغنية بالملح هي "سبب" لسرطان المعدة. والأطعمة التي تُعرف بأنها "عالية الملح" هي تلك الأطعمة المحفوظة بالملح مثل اللحوم والأسماك والخضروات المحفوظة بالملح.

وأظهر بحث WCRF أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتناولون هذه الأطعمة زادت فرصهم في الإصابة بسرطان المعدة.

وذلك لأن العديد من الأطعمة التقليدية في هذه البلدان يتم حفظها بالتمليح والتخمير، بدلا من التبريد كما هو الحال في العديد من البلدان في الغرب.

ويقول WCRF: "يعتقد العلماء أن زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة من الأطعمة المحفوظة بالملح هو لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الملح، الذي ينقع الأطعمة أثناء عملية الحفظ. وأظهرت الأبحاث التجريبية أن الملح يضر ببطانة المعدة ويسبب آفات، إذا تركت لتتطور، يمكن أن تصبح سرطان المعدة".

والأهم من ذلك، كما يقول الموقع الصحي، إن الإصابة ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري تلحق الضرر أيضا ببطانة المعدة، وتزداد سوءا في وجود الملح.

وتشير الدراسة إلى أن "الأدلة على إجمالي تناول الملح، من الدراسات في جميع أنحاء العالم، لم تظهر ارتباطا قويا بسرطان المعدة. يجب إجراء المزيد من الأبحاث لفحص تأثير الأطعمة الغنية بالملح التي يتم تناولها بشكل شائع في الغرب".

(إكسبريس) 
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