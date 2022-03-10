12
o
بيروت
16
o
طرابلس
9
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
6
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
8
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
التوابل... تعرف على بعض منافعها
Lebanon 24
10-03-2022
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الدكتورة يوليا شاروفا خبيرة التغذية الروسية، أن مضغ القرنفل المجفف على الريق، يساعد الجسم على مكافحة الطفيليات الكيسية ويخفض من الحموضة وينعش التنفس.
وتنصح الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، بضرورة مضغ 3-4 قطع من القرنفل المجفف جيدا على الريق.
ووفقا لها، إن خليط القرنفل المجفف ومنتجات الحليب يحمي الأطفال من تراكم المخاط في جسمهم. ويفضل طحن القرنفل المجفف ومن ثم خلطه بمنتجات الألبان ومن ثم تناولها.
وتقول، "تسبب منتجات الألبان تراكم المخاط. والمخاط أرضية خصبة لتكاثر الفيروسات والطفيليات والبكتيريا. فمثلا في الصيف عادة يتناول الصغار والكبار الآيس كريم ( البوظة) ما يؤدي إلى تراكم المخاط في الجسم خلال فصل الصيف، وفي الخريف تنشأ بيئة جيدة لإفراز المخاط المتراكم، ما يؤدي إلى ظهور السعال والزكام وما إلى ذلك. وهنا من المهم أن نعلم أن لمنتجات الألبان ترياقا. والقرنفل المجفف هو هذا الترياق. لذلك أنصح بطحنه وإضافته لهذه المنتجات ليبدأ الترياق عمله داخل الجسم".
ويذكر أن علماء أمريكيين، أثبتوا أن للقرنفل المجفف خصائص مطهرة وأن الزيوت الطيارة الموجودة فيه تؤثر إيجابيا في الجهاز الهضمي وتمنع انتشار الفيروسات والبكتيريا المسببة للاتهابات الحلق واللثة والفم وأمراض أخرى.
( نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة
بعد منى صليبا.. إعلامية جديدة تقدم استقالتها من الـ MTV!
Lebanon 24
بعد منى صليبا.. إعلامية جديدة تقدم استقالتها من الـ MTV!
02:00 | 2022-03-10
10/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة "غريتا" وصلت.. الثلوج ستلامس الـ 600 م وموجة صقيع والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
العاصفة "غريتا" وصلت.. الثلوج ستلامس الـ 600 م وموجة صقيع والذروة في هذا الموعد
00:18 | 2022-03-10
10/03/2022 12:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسيكا عازار تخطف الانظار بإطلالة صيفيّة بـ"الشورت" القصير... والجمهور يُعلّق: "كتير هيك" (صورة)
Lebanon 24
جيسيكا عازار تخطف الانظار بإطلالة صيفيّة بـ"الشورت" القصير... والجمهور يُعلّق: "كتير هيك" (صورة)
10:09 | 2022-03-10
10/03/2022 10:09:12
Lebanon 24
Lebanon 24
استغلوا وقف إطلاق النار الا ان الموت كان بانتظارهم.. قذيقة تسقط على عائلة أوكرانية وسط الشارع (فيديو)
Lebanon 24
استغلوا وقف إطلاق النار الا ان الموت كان بانتظارهم.. قذيقة تسقط على عائلة أوكرانية وسط الشارع (فيديو)
04:21 | 2022-03-10
10/03/2022 04:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه الكبير أمس.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد ارتفاعه الكبير أمس.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
01:52 | 2022-03-10
10/03/2022 01:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2022-03-10
اختراق زرع "مصنع عقار" لعلاج السرطان يمنح الأمل بشفاء المرضى!
14:00 | 2022-03-10
للتغلب على التعب... هل الرياضة كافية؟
10:00 | 2022-03-10
نوع معين من الاطعمة قد يسبب اصابتك بالسرطان
08:00 | 2022-03-10
"كوفيد" يمكن أن يسبب انكماشا في الدماغ.. اليكم آخر الدراسات
07:00 | 2022-03-10
مشاكل الكلى... اليكم بعض العوارض
05:00 | 2022-03-10
هل من علاقة بين القهوة وصحة الكلى
فيديو
"Geely" تتحدى "بي إم دبليو" بسيارة رياضية مميزة... شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"Geely" تتحدى "بي إم دبليو" بسيارة رياضية مميزة... شاهدوا الفيديو
14:00 | 2022-03-10
10/03/2022 23:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
استغلوا وقف إطلاق النار الا ان الموت كان بانتظارهم.. قذيقة تسقط على عائلة أوكرانية وسط الشارع (فيديو)
Lebanon 24
استغلوا وقف إطلاق النار الا ان الموت كان بانتظارهم.. قذيقة تسقط على عائلة أوكرانية وسط الشارع (فيديو)
04:21 | 2022-03-10
10/03/2022 23:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم بتصريح غريب: "بعض الرجال شي تك تك شي تيعا".. وتكشف تفاصيل عن حياتها (فيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم بتصريح غريب: "بعض الرجال شي تك تك شي تيعا".. وتكشف تفاصيل عن حياتها (فيديو)
03:00 | 2022-03-10
10/03/2022 23:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact