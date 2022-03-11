صحة

بعد التعافي من كورونا... لماذا يستمر ارتفاع درجات حرارة الجسم؟

Lebanon 24
11-03-2022 | 14:00
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قال كبير الأطباء في دائرة الأورال الفدرالية الروسية د. سيرغي توكاريف إن درجة حرارة مرتفعة تتراوح بين 37 و37.5 درجة مئوية قد تبقى لدى المريض على مدى أشهر.

وذلك بعد إصابته بالفيروس التاجي المستجد. وأوضح الطبيب في حديث أدلى به  لبوابة " Ura.ru " الإلكترونية أن هذا الأمر له علاقة باضطرابات في عمل جهاز الأعصاب وبقاء الفيروس التاجي في حالة نشيطة داخل خلايا جسم الإنسان.

وأضاف قائلا:" العدوى لا تزال تعيش داخل الخلايا، لكنها لا تخرج من جهاز التنفس، أي أن الإنسان عاجز عن نقل الفيروس إلى آخرين. وقد يستمر ارتفاع درجة الحرارة حتى 37 أو 37.5 درجة مئوية بعد انتهاء المسار الخطير للمرض خلال فترة طويلة، أي على مر شهر أو شهرين. وسبق لنا أن سجلنا حالة ارتفاع درجة الحرارة لدى المرضى لمدة 4 أشهر.

وإذا ظلت درجة الحرارة مرتفعة أوصى الطبيب أن  يخضع المريض لفحص طبي إضافي وفحص الدم العام والتأكد من نسبة تخصيبه بالأكسجين. وفي حال عدم اكتشاف أية ظواهر خطيرة نصح بالتوقف عن الذعر والتوقف عن قياس درجة الحرارة.

( لايف) 
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