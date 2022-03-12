صحة

مع إقتراب فصل الربيع... كيف تحمي نفسك من حساسيته؟

Lebanon 24
12-03-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-929779-637826666336485454.jpg
Doc-P-929779-637826666336485454.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بسبب نشوب الأتربة واقتراب فصل الربيع يزداد فرص الإصابة بحساسية الربيع لدي الأشخاص الذين يعانون من هذا الأمر، ويترتب علي ذلك أخذهم للأدوية العلاجية التي تساعد في التهدئة من هذا الأمر، وتقليل حدة أعراض حساسية الربيع التي قد تصل لعدم القدرة علي التنفس.
 
ومن أبرز أعراض الإصابة بحساسية الربيع هو الشعور بالصداع والإرهاق الشديد، صعوبة في التنفس، والتهاب في العين وحكة بالأنف واحتقان الحلق، وهذه الأعراض تظهر في حالة وجود أتربة، أو تعرض الشخص لأي نوع من مسببات الحساسية كفترة تلقيح النباتات.
 
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "webmed" أن حساسية الربيع هي رد فعل مقاوم من الجسم، عندما يتعرض لمواد لا يعرفها الجهاز المناعي، كالأتربة وحبوب اللقاح، والسبب العلمي للإصابة بها هو أن البكتيريا تقوم بتحفيز الجهاز المناعي على إفراز مواد كيميائية في الجسم تسمى بالهيستامين ومن خلاله تظهر أعراض حساسية الربيع.
 
وقدم التقرير أبرز وأهم الأطعمة التي تقاوم الحساسية، وقد تساعدك في التقليل من فرص تناول العلاجات المرتبطة بها، ومنها:
-الخضروات:
كالبروكولي والسبانخ فهي خضروات غنية بمضادات الأكسدة والمواد الكيميائية التي تتصدي بشكل طبيعي للحساسية.

-الفواكه الحمضية:
البرتقال واليوسفي والجريب فروت والليمون، فواكه حمضية، تمد الجسم بفيتامين سي ، وتعمل علي تقوية الجهاز المناعي لأنها غنية أيضا بمضادات الأكسدة، ولذا فتناولك لها يقلل من فرص الإصابة بنزلات الحساسية والتعرض للالتهابات.
 
المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:00 | 2022-03-12
07:29 | 2022-03-12
05:00 | 2022-03-12
02:00 | 2022-03-12
14:00 | 2022-03-11
12:00 | 2022-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website