9
o
بيروت
9
o
طرابلس
8
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
9
o
جونية
5
o
النبطية
2
o
زحلة
3
o
بعلبك
8
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
مع إقتراب فصل الربيع... كيف تحمي نفسك من حساسيته؟
Lebanon 24
12-03-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بسبب نشوب الأتربة واقتراب فصل الربيع يزداد فرص الإصابة بحساسية الربيع لدي الأشخاص الذين يعانون من هذا الأمر، ويترتب علي ذلك أخذهم للأدوية العلاجية التي تساعد في التهدئة من هذا الأمر، وتقليل حدة أعراض حساسية الربيع التي قد تصل لعدم القدرة علي التنفس.
ومن أبرز أعراض الإصابة بحساسية الربيع هو الشعور بالصداع والإرهاق الشديد، صعوبة في التنفس، والتهاب في العين وحكة بالأنف واحتقان الحلق، وهذه الأعراض تظهر في حالة وجود أتربة، أو تعرض الشخص لأي نوع من مسببات الحساسية كفترة تلقيح النباتات.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "webmed" أن حساسية الربيع هي رد فعل مقاوم من الجسم، عندما يتعرض لمواد لا يعرفها الجهاز المناعي، كالأتربة وحبوب اللقاح، والسبب العلمي للإصابة بها هو أن البكتيريا تقوم بتحفيز الجهاز المناعي على إفراز مواد كيميائية في الجسم تسمى بالهيستامين ومن خلاله تظهر أعراض حساسية الربيع.
وقدم التقرير أبرز وأهم الأطعمة التي تقاوم الحساسية، وقد تساعدك في التقليل من فرص تناول العلاجات المرتبطة بها، ومنها:
-الخضروات:
كالبروكولي والسبانخ فهي خضروات غنية بمضادات الأكسدة والمواد الكيميائية التي تتصدي بشكل طبيعي للحساسية.
-الفواكه الحمضية:
البرتقال واليوسفي والجريب فروت والليمون، فواكه حمضية، تمد الجسم بفيتامين سي ، وتعمل علي تقوية الجهاز المناعي لأنها غنية أيضا بمضادات الأكسدة، ولذا فتناولك لها يقلل من فرص الإصابة بنزلات الحساسية والتعرض للالتهابات.
المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة
بشأن المولدات.. حلّ سيوفر على اللبنانيين الكثير من الأموال
Lebanon 24
بشأن المولدات.. حلّ سيوفر على اللبنانيين الكثير من الأموال
06:53 | 2022-03-12
12/03/2022 06:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قاصر في جبل لبنان تمارس الجنس بعمر باكر.. تحقيق يسردُ ما حصل معها بالتفاصيل!
Lebanon 24
قاصر في جبل لبنان تمارس الجنس بعمر باكر.. تحقيق يسردُ ما حصل معها بالتفاصيل!
02:30 | 2022-03-12
12/03/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة بالحجاب داخل المسجد: "صلّيت صلاتي مع الأذان" (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة بالحجاب داخل المسجد: "صلّيت صلاتي مع الأذان" (صور)
01:12 | 2022-03-12
12/03/2022 01:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضّروا ليوم جليدي الأسبوع المقبل... لبنان سيسجل رقماً قياسياً لأبرد حرارة لهذا الموسم!
Lebanon 24
تحضّروا ليوم جليدي الأسبوع المقبل... لبنان سيسجل رقماً قياسياً لأبرد حرارة لهذا الموسم!
02:46 | 2022-03-12
12/03/2022 02:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالاسماء والمناطق: هؤلاء هم مرشحو "التيار الوطني الحر"
Lebanon 24
بالاسماء والمناطق: هؤلاء هم مرشحو "التيار الوطني الحر"
01:19 | 2022-03-12
12/03/2022 01:19:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:00 | 2022-03-12
فاكهة تبدد الرغبة في تناول السكر... تعرفوا إليها
07:29 | 2022-03-12
الشعر على اللسان.. حالة طبية "مخيفة" تصيب رجلا بالهند
05:00 | 2022-03-12
ستتفاجأ بها... هذه هي المخاطر الصحية لمضغ العلكة
02:00 | 2022-03-12
رغم من انتشارها وشعبيتها... أطعمة تسمم جسمنا!
14:00 | 2022-03-11
بعد التعافي من كورونا... لماذا يستمر ارتفاع درجات حرارة الجسم؟
12:00 | 2022-03-11
هذه الأطعمة قد تؤدي الى تسوس الأسنان
فيديو
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
Lebanon 24
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
11:00 | 2022-03-11
12/03/2022 18:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
04:47 | 2022-03-11
12/03/2022 18:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
04:00 | 2022-03-11
12/03/2022 18:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact