صحة

الشعر على اللسان.. حالة طبية "مخيفة" تصيب رجلا بالهند

Lebanon 24
12-03-2022 | 07:29
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أدت سكتة دماغية، لإصابة رجل بأعراض "غريبة"، تمثلت بظهور "شعر" على لسانه، وتحول اللسان للون الأسود بشكل مخيف.


ومن المعروف أن تسبب السكتة الدماغية عددا من التأثيرات طويلة الأمد التي قد تغير الحياة، لكن اللسان المغطى بالشعر "غريب" بعض الشيء.

ووفقا لتقرير في دورية "جاما ديرماتولوجي"، أصيب رجل هندي، لم يذكر اسمه، بشلل في الجانب الأيسر من جسمه بعد سكتة دماغية.
 
ووضعه الأطباء في نظام غذائي خال من السوائل. وبعد عدة أشهر، غطى الشعر لسانه بشكل غريب.
 
وشخص فريق في مستشفى ميديكال تراست في كوشين، بمدينة كيرالا، حالته على أنها "لسان أسود مشعر"، وهي حالة تحدث عندما تصبح النتوءات الصغيرة الموجودة على سطح اللسان، والتي تسمى الحليمات، مسدودة بالبكتيريا.

وعادة ما تتساقط الحليمات، مثل الجلد، في عملية تسمى التقشر، وفقا لعيادة كليفلاند.

ولكن إذا لم يكن هناك تآكل في اللسان - من الطعام أو تنظيف اللسان بفرشاة أسنان - يمكن أن تستمر الحليمات الصغيرة في النمو وتصبح طويلة بشكل غير عادي.

ثم تنمو البكتيريا والخمائر بشكل مفرط وتتسبب في تغير اللون، مما يؤدي إلى ظهور تراكيب تشبه الشعر.

صحة

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