علاج جديد لمحاربة السمنة.. إليكم التفاصيل

استطاع فريق بحثي من قسم الكيمياء، وقسم علم حركات الجسم، في جامعة تكساس فرع مدينة سان أنطونيو الأميركية من تطوير علاج جديد أظهر نتائج واعدة في محاربة السمنة وأمراض القلب والسكر.

وبالفعل طور الباحثون عقارا مبتكرا يمنع تأثيرات أنزيم السيتوكروم P450 8B1 الذي ينتج حمض الكوليك في الجسم، ومرتبط بامتصاص الكوليسترول أو الدهون، المسببين للبدانة، وأمراض القلب، والسكر. واختبر الفريق البحثي الدواء الجديد في المعمل، حيث تم استخدامه على الفئران لمدة 7 أيام.

وأوضح فرانسيس يوشيموتو المؤلف الرئيس في المشروع، أن نتائج الاختبار أظهرت انخفاضا في مستويات الغلوكوز في الدم عند الفئران، على الرغم من إطعامها نظاما غذائيا عالي الدهون والسكريات، ودون التأثير على وزنها.

وأكد أن العقار الطبي المطور أظهر قدرته على إيقاف نشاط P450 8B1، وبالتالي فإن هذه النتائج تظهر كيف يمكن للأبحاث في الكيمياء التركيبية أن تساهم بشكل كبير برفاهية المجتمع من خلال علاج السمنة، وأمراض القلب.

من ناحيتها، شرحت الباحثة أونهي أن نتائج اختبار الدواء الجديد تُظهر كيف يمكن لمثبط P450 8B1 أن يكون كلمة السر لتمثيل غذائي أكثر صحة، ويمكن أن تؤدي إمكاناته إلى تطوير إستراتيجية علاجية لعلاج مقاومة الأنسولين المرتبطة بالسمنة.