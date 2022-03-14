صحة

هل الحد من اللحوم والألبان يطيل العمر؟

Lebanon 24
14-03-2022 | 00:00
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إذا كنت في عمر أقل من الـ 60 وتتناول نظاماً غذائياً أمريكياً غنياً باللحوم والألبان، يمكنك تقليل خطر أمراض الشيخوخة المسببة للوفاة بمعدل يطيل العمر أكثر من 10 سنوات، إذا استبعدت اللحوم والألبان وتناولت مكانها أطعمة نباتية، وفقاً لدراسة نروجية حديثة.
أجريت الدراسة في جامعة بيرغن تحت إشراف البروفيسور لارس فادنس، واستندت إلى مئات الدراسات عن التغذية وعوامل الخطر المؤدية إلى الوفاة في الشيخوخة، مع مقارنتها بمعدلات الوفاة العالمية.
وبحسب دورية "بلوس ميديسن"، توصلت الدراسة إلى أن النظام الغذائي الأمثل لإطالة العمر يتضمن عدم تناول اللحوم الحمراء أو المصنّعة، وعدم شرب المشروبات المخلاة بالسكر، وتقليل استهلاك الألبان والبيض، وتناول المزيد من البقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات.
ويعتقد فادنس أن طريقة معالجة الأطعمة هامة وليس نوعها فقط. وأنه إذا تحول شخص في عمر الـ 20 إلى هذا النظام المثالي من وجهة نظره فمن المتوقع أن يعيش 13 عاماً أطول في المتوسط، بينما إذا تحول الشخص وهو في عمر الـ 80 إلى النظام الغذائي المثالي فسيعيش 3 سنوات أطول من العمر المتوقع له إذا ظل متبعاً حمية غذائية غربية.
ويلفت فادنس الانتباه إلى أن تقديراته هي متوسطات ولا تنطبق على حالات فردية.
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