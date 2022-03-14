بكتيريا الأمعاء... هل تؤثر على شخصيتك؟

توصلت دراسة جديدة إلى أن البكتيريا الموجودة في القناة الهضمية للإنسان والمسؤولة عن تقسيم الطعام ومهام عدة، يمكن أن تؤثر على شخصيته ومستويات الطاقة لديه.ووجد باحثون من جامعة كلاركسون في بوتسدام، نيويورك، أن ميكروبيوم الأمعاء ومسارات التمثيل الغذائي يمكن أن تؤثر على مستويات طاقة الشخص، والتعب وشخصيته اليومية.واكتشف الفريق أن بكتيريا معينة ومتميزة مرتبطة ارتباطا وثيقا بواحدة من أربع سمات شخصية محددة يمكن أن يمتلكها الشخص.وأشار الباحث الرئيسي وأستاذ العلاج الطبيعي في كلاركسون علي بولاني في بيان :"هذه النتائج الجديدة تدعم عملي السابق حيث أبلغنا أن مشاعر الطاقة مرتبطة بعمليات التمثيل الغذائي ، في حين أن مشاعر التعب مرتبطة بعمليات الالتهاب"، و أضاف بولاني "نظرا لأننا ما زلنا نتعلم عن ميكروبيوم الأمعاء، فنحن لا نعرف ما إذا حاولنا تغيير سمة شخصيتنا ، فقد نشهد تغييرا في ميكروبيوم الأمعاءأو إذا حاولنا تغيير ميكروبيوم أمعائنا ، فقد نغير أيضا سمة شخصيتنا".وجمع الباحثون الذين نشروا نتائجهم في وقت سابق من هذا العام في Nutrients ، بيانات من 20 مشاركا في دراسة شارك فيها عدة أشخاص تم فحصهم جميعا للتأكد من أنهم لم يستخدموا مؤخرا دواء من شأنه التأثير على الميكروبيوم.