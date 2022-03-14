أعراض تشير إلى نقص فيتامين "ب 12"



ويساعد هذا الفيتامين في إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تساهم في عمل الجهاز العصبي المركزي، وتؤدي هذه المغذيات العديد من المهام المختلفة.

ومثل العديد من الفيتامينات الأخرى، لا يستطيع الجسم إنتاج فيتامين "ب 12 "بشكل طبيعي، كما ويعاني الأشخاص النباتيون من مشاكل في نقص هذا الفيتامين. يعتبر فيتامين "ب 12" من الفيتامينات الهامة والمتاح في عدد من الأطعمة كما ويعتبر مكمل غذائي، بالغضافة لقدرته على الذوبان في الماء.ويساعد هذا الفيتامين في إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تساهم في عمل الجهاز العصبي المركزي، وتؤدي هذه المغذيات العديد من المهام المختلفة.ومثل العديد من الفيتامينات الأخرى، لا يستطيع الجسم إنتاج فيتامين "ب 12 "بشكل طبيعي، كما ويعاني الأشخاص النباتيون من مشاكل في نقص هذا الفيتامين.

نتيجة لذلك، يؤثر نقص فيتامين "ب 12 " على حوالي ستة بالمائة من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا ، ويزداد العدد مع تقدم العمر. هذا الخلل، وصفته كلية الطب بجامعة هارفارد بأنه "متستر" ، يصعب اكتشافه لأن الأعراض يمكن أن تظهر تدريجيًا.

ومع ذلك، وفقًا لـ NHS ، هناك بعض العلامات التحذيرية التي يمكن أن تشير إلى "نقص ضار"، بما في ذلك ضعف العضلات. وتشمل العلامات العصبية الأخرى تقلصات العضلات وتنمل والدوخة. عادة ما تكون الاضطرابات العصبية "العرض الأساسي" لنقص فيتامين ب 12. في حالة عدم معرفتك، يصف التنمل وخزا أو تنميلًا في الجلد، يُعرف أيضًا بالوخز.

هذا وتنذر بعض الأعراض بإحتمالية نقص هذا الفيتامين، ومنها اللون الأصفر الشاحب للبشرة، واحمرار اللسان وشعور بالألم، بالغضافة لقرحة في الفم، وتغييرات في طريقة المشي والحركة وضعف البصر والشعور بالكآبة، بالإضافة لضعف في القدرات العقلية.