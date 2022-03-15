صحة

هل تريد أن تكون سعيداً؟ قم بهذه الخطوات المهمة لصحتك الجسدية والنفسية

Lebanon 24
15-03-2022 | 03:00
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يبحث الكثير من الأشخاص عن العادات التي تخلق وتعزز السعادة في الحياة اليومية، وكيف يمكن للإنسان أن يعيش حياة أفضل وأسعد كل يوم، من خلال هذه المقالة، سوف نستعرض بعض الطرق التي تساعدك في تحقيق ذلك:

1. اجعل مشروبك الصباحي أمراً تتطلع إليه

في اللحظة التي تستيقظ فيها، لا بد أن تقدم لنفسك مشروباً يجعلك سعيداً ومتحمساً للنهوض من السرير لمجرد تجهيزه وإعداده، وينصح خبراء التغذية و"اللايف كوتش" بتناول كوب من الماء أولاً، قبل إعداد القهوة الصباحية، لأن الترطيب أفضل شيء تقدمه لجسمك في بداية اليوم.

2. القراءة

من أفضل الطرق الصباحية التي تجعلك تشعر بيوم أفضل، قراءة كتابك المفضل في الفترة الحالية، وهذا لا يعني ترك عملك وخطة إعدادك لليوم، والبقاء في المنزل للقراءة، لكن يمكنك القيام بذلك أثناء تحضير القهوة أو الذهاب إلى العمل، بمجرد قراءة صفحتين من كتابك الذي تقرأه في الفترة الحالية، يساعدك على تحسين مزاجك، وتعزيز السعادة لديك.

3. امنح نفسك الوقت الكافي 

التسرع من العادات اليومية السيئة، التي للأسف يقع فيها الكثير من الأشخاص، فالاندفاع ينتهي بك إلى مغادرة المنزل سريعاً من دون إعداد خطة ليومك أو تناول مشروبك، ويجعلك دائماً مضطراً للاستعجال حتى نهاية اليوم.

لذلك امنح نفسك الوقت الكافي أثناء بداية اليوم، من خلال الاستيقاظ مبكراً عن موعد عملك، وإعداد قائمة المهام اليومية، ثم التحضير للخروج من المنزل.

4. إنشاء قائمة تشغيل للأنشطة الخاصة بك

تعد الموسيقى بمثابة معزز للمزاج، لذلك يمكنها أن تساعدك في تعزيز السعادة خلال بداية اليوم، سواء كنت ذاهباً إلى العمل، أو تقود السيارة لإيصال أطفالك إلى المدرسة، يمكنك إعداد قائمة تشغيل تساعدكم على النشاط والاستيقاظ.

5. اصنع روتينك الصباحي المثالي

الصباح هو الطريقة التي تبدأ بها يومك، لذلك اشعر كأنها بداية حياة جديدة، من خلال صنع روتين صباحي مثالي، عن طريق الاستيقاظ قبل ساعة من موعد الخروج من المنزل، وتناول الماء بالليمون، ثم فتح النوافذ لدخول الشمس إلى المنزل، والاستمتاع بالهواء النقي، مع إعداد الفطور والقهوة الصباحية، ثم الانطلاق إلى اليوم بكامل طاقتك.
 
(زهرة الخليج)
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