النوم في الظلام الدامس يحد من مخاطر الإصابة بهذه الأمراض

توصلت دراسة أجراها باحثون بجامعة نورث وسترن الأمريكية في شيكاغو إلى أن النوم في الظلام الدامس أثناء النوم للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، وأوصت بضرورة إطفاء جميع الأنوار وإغلاق الستائر قبل النوم.وأرجعت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم"، النتيجة التي توصل إليها العلماء، إلى أن الجسم لا يستطيع أن ينعم الراحة بشكل صحيح عندما يكون الضوء قوياً، مما يتسبب في ارتفاع معدل ضربات القلب.وأشار الباحثون إلى أن حتى الإضاءة الخافتة من مصادر طبيعية أو اصطناعية أثناء النوم، يمكن أن تضر بوظيفة القلب والأوعية الدموية، وتزيد من مقاومة الأنسولين، إذ تكافح الخلايا في العضلات والدهون والكبد من أجل امتصاص الغلوكوز من الجسم، وبالتالي قد تؤدي إلى ضعف تنظيم الغلوكوز والتمثيل الغذائي.واكتشف الباحثون أن التعرض المعتدل للضوء تسبب في دخول الجسم في حالة تأهب، وهو ما ترافق مع زيادة في معدل ضربات القلب وكذلك القوة التي ينقبض بها، ومعدل سرعة توصيل الدم إلى الأوعية الدموية بالجسم لتدفق الدم المؤكسج.