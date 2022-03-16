4 طرق سهلة لفتح انسداد الأنف لمصابي نزلات البرد

يواجه البعض أثناء نزلات البرد انزعاجا كبيرا بسبب انسداد الأنف، فقد كشف موقع "إكسبريس" 4 طرق لفتح الأنف وتسريع التعافي من الإنفلونزا. ففي حين تختفي معظم حالات انسداد الأنف من تلقاء نفسها عندما يمر المرض، يمكنك تسريع العملية ببعض العلاجات المنزلية.مهدئات الاحتقانمن المحتمل أن تكون أوعيتك الدموية متورمة بالفعل ما يتسبب في انسداد مجرى الهواء، ما يجعل التنفس أكثر صعوبة. ويمكن لمزيلات الاحتقان المتاحة دون وصفة طبية أن تهدئ الأوعية الدموية وتفتح المجاري الهوائية.وتتوفر مزيلات الاحتقان على شكل بخاخات للأنف وقطرات وأقراص وكبسولات وسوائل وشراب ومساحيق منكهة لتذوب في الماء الساخن.البخار والاستحمام بالماء الساخنعندما يكون أنفك مسدودا، يمكن أن يكون البخار هو الحل. ويخفف البخار من المخاط في أنفك ويمكن أن يقلل الالتهاب. وأسهل طريقة للاستفادة من البخار هي الاستحمام بالماء الساخن والتنفس كالمعتاد.وإذا لم يكن لديك وقت للاستحمام، يمكنك الحصول على النتائج نفسها من ملء الحوض بالماء الساخن والتنفس بمنشفة فوق رأسك.المشروبات الساخنةيمكن أن يساعد تناول المرق الساخن، وخاصة حساء الدجاج، على تفكيك المخاط. ويمكن أن يكون لكثير من الشاي والمشروبات الدافئة نفس التأثير.النعناعالمكون النشط الرئيسي للنعناع هو المنثول، وهو مزيل طبيعي للاحتقان. ولهذا السبب ستجد النعناع والمنثول في قائمة مكونات مجموعة من المنتجات. ويمكنك أيضا استخدام فرك الصدر بالنعناع وقطرات السعال، أو ببساطة اشرب القليل من شاي النعناع.