صحة

لتخفيض ضغط الدم.. 6 أنواع من الأطعمة "مهمة جدا"

Lebanon 24
17-03-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-931787-637831068191025112.jpg
Doc-P-931787-637831068191025112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
المحافظة على ضغط الدم ضمن الوضع الطبيعي ليس ترفا، بل هو ضرورة لضمان صحة جيدة، ويمكن تطبيق ذلك عن طريق اختيار أنواع معينة من الأطعمة.


وقال موقع عيادة "كليفلاند" الصحية إن الأطعمة الغنية بفيتامينات "سي " و"إي" تساعد في خفض ضغط الدم.

وارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية كبيرة تزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والدماغ والكلى وأمراض أخرى، ويعاني من هذه المشكلة نحو 1.28 مليار نسمة في العالم، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية.

ويلجأ الكثيرون إلى الأدوية لعلاج هذه المشكلة والحد منها، لكن يمكن عبر خطوات أسهل معالجة ضغط الدم، وذلك بتناول المجموعات الغذائية التالية:

المجموعة الأولى: الأطعمة الغنية بفيتامين سي

وتشمل هذه المجموعة البطاطا الحلوة والفراولة والبروكلي والكيوي والحمضيات مثل البرتقال.

المجموعة الثانية: الأطعمة الغنية بفيتامين إي

وتشمل هذه المجموعة الأفوكادو واللوز وسمك السلمون وزبدة الفول السوداني.

المجموعة الثالثة: الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم

ويساعد البوتاسيوم في خفض ضغط الدم عن طريق إرخاء جدران الأوعية الدموية ومساعدة جسمك على التخلص من الصوديوم الزائد، ويمكن الحصول عليه من البطاطا والجزر والسبانخ والبندورة والمكسرات.
المجموعة الرابعة: الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم

والسيلينيوم هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية جسمك من الإجهاد التأكسدي، ويمكن الحصول على السيلينيوم من المأكولات الروبيان، بالإضافة إلى الدجاج والديك الرومي.

المجموعة الخامسة: الأطعمة الغنية بـ"إل-أرجينين"

تساعد هذه المادة في استرخاء العضلات وتظهر أبحاث أنها قادرة على المساعدة في خفض ضغط الدم، وتوجد هذه المادة في الدواجن والمكسرات ومنتجات الألبان مثل الحليب والزبادي.

المجموعة السادسة: الأطعمة الغنية بالكالسيوم

إن تناول كمية تتراوح بين 1000- 1500 ملليغرام من الكالسيوم يوميا يمكن أن يحسّن ضغط الدم، ويمكن الحصول على هذه الكمية من الخضار ذات الأوراق الداكنة مثل البروكلي، والفاصوليا والبازلاء المجففة.
(سكاي نيوز)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:00 | 2022-03-17
13:00 | 2022-03-17
11:00 | 2022-03-17
08:45 | 2022-03-17
08:36 | 2022-03-17
08:00 | 2022-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website