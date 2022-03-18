كيف نحافظ على ذاكرتنا؟

يعدّ فقدان الذاكرة الخفيف أحد الآثار الجانبية الطبيعية التي تظهر في مراحل الشيخوخة، ولكن قد يداهمك فقدان الذاكرة قبل هذا العمر أيضاً، فتتعرّض له، أحياناً، من دون أن تدرك ذلك. الجدير ذكره، أن ذاكرتك تبلغ ذروتها في العشرينيات من العمر، ثم تبدأ بالانخفاض التدريجي بعد ذلك، حيث لاحظ عدد كبير من الناس تغيرات في الذاكرة حدثت لهم في أوائل الأربعينيات من عمرهم مثلاً، حسب eat this not that.الخبر السار في هذا المجال هو وجود إجراءات غذائية وسلوكية يمكنك اتباعها للإبطاء من عملية شيخوخة الدماغ. أحد المفاتيح الرئيسية موجود في نظامك الغذائي، ويكون بدمج أحماض الأوميغا 3 الدهنية فيه. فهذه الأحماض تعد من أفضل العناصر الغذائية لصحة دماغك، ولهذا السبب اعلم أن أفضل غذاء لفقدان الذاكرة هو الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والتونة والرنجة. فلا تتردد في الإكثار منها.الأسماك الدهنية، إذاً، هي أفضل غذاء لفقدان الذاكرة بسبب احتوائها على الأوميغا 3، لكن فوائد أحماض الأوميغا 3 الدهنية لا تتوقف عند هذا الحد، فهذا النوع من الدهون ينفع في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وفي إدارة الدهون الثلاثية، وفي تخفيف أعراض التهاب المفاصل أيضاً.ومن ناحية ثانية، وجب أن تعلم كيف تساعد الأوميغا 3 على التخفيف من فقدان الذاكرة. يحتوي دماغك على الكثير من الدهون، ومنها الدهون المصنوعة من أحماض الأوميغا 3 الدهنية التي تساعد على تكوين وبناء المزيد من الخلايا، ما يجعلها ضرورية للإدراك والذاكرة وصحة الدماغ مع تقدم العمر. وتظهر الأبحاث أن تناول الأسماك المحتوية على أوميغا 3 يساعد على الوقاية من الخرف ومرض الزهايمر، فكلاهما من الأمراض المرتبطة بالعمر، وكلاهما يؤثران بشكل مباشر في فرص الإصابة بفقدان الذاكرة.من المحتمل أنك سمعت عن مكملات الأوميغا 3 المعروفة أيضاً باسم زيت السمك. وهي طريقة مثلى للحصول على الأوميغا 3 لأولئك الذين لا يحبون طعم السمك أو الذين لا يحصلون على ما يكفي منه بشكل منتظم.ومع ذلك، ووفقاً للمعهد الوطني للصحة، فقد أظهرت الأبحاث أن الفوائد التي تصلك من تناول الأسماك تفوق تلك التي تأتيك من المكملات. ولا تزال الأسباب الدقيقة لذلك غير معروفة، لكنهم افترضوا أن السبب في ذلك هو أن المأكولات البحرية غنية بعناصر غذائية أخرى مفيدة ومعززة للدماغ، ووجدوا أن العديد من الأشخاص الذين يتناولون الأسماك يفعلون ذلك لأنهم يتخذونه بديلاً عن البروتينات والدهون غير الصحية.قد يكون الأمر محبطاً، عندما تبدأ بملاحظة أعراض فقدان الذاكرة الخفيفة. ولكن إذا كنت تعاني من هذا الأمر، فلا تخف من الاعتماد على المزيد من الأطعمة والمشروبات والمكملات، ولا تتوان في إضافة تغييرات في نمط حياتك. وفي غضون ذلك، استمتع بتناول سمك السلمون المخبوز اللذيذ أو فيليه الماكريل على الشواية.