أربع علامات تكشف لك إن كنت تعاني من نقص فيتامين B9

يعد فيتامين B9 أحد ثمانية فيتامينات أساسية يستخدمها الجسم لدعم كل شيء من الحمض النووي إلى إنتاج خلايا الدم الحمراء.ومن السهل تناول كمية صحية من فيتامين B9 مع النظام الغذائي الصحيح، ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى المزيد؟.يلعب فيتامين B9، المعروف أيضا باسم الفولات، دورا مهما في عدد من وظائف الجسم المهمة. ويعتمد تصنيع الحمض النووي، واستقلاب الأحماض الأمينية، وانقسام الخلايا على حمض الفوليك، فما الذي يمكن أن يحدث عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي منه؟. يعد فقر الدم أحد أكثر نتائج نقص فيتامين B9 إثارة للقلق - ولكن هناك بعض العلامات الرئيسية التي يجب البحث عنها والتي يمكن أن تساعدك في الوقاية منه.ويجب الحصول على هذا الفيتامين الطبيعي من خلال المدخول الغذائي، حيث لا يستطيع الجسم إنتاجه بمفرده.ولحسن الحظ، هناك الكثير من الأطعمة مثل اللحوم والبيض والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان التي تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك بشكل طبيعي، لذلك من السهل نسبيا وضع الكثير من فيتامين B9 في نظامك الغذائي.ما هي أعراض نقص فيتامين B9؟تنص نصيحة NHS على أن فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك يحدث عندما يتسبب نقص فيتامين B12 أوB9 أو حمض الفوليك في إنتاج الجسم لخلايا دم حمراء كبيرة بشكل غير طبيعي لا يمكنها العمل بشكل صحيح.

وفي حين أن هذه نتيجة معروفة لنقصه، إلا أنها عملية بطيئة يمكن غالبا إيقافها في مساراتها إذا كنت تعرف ما الذي تبحث عنه.- طاقة منخفضةيمكن أن يحدث الشعور بالإرهاق والتعب لعدد من الأسباب، ومع ذلك يعتقد القليل منا أنه يأخذ في الاعتبار التأثير الذي يمكن أن يحدثه نظامنا الغذائي على مستويات الطاقة اليومية لدينا.ويمكن أن يكون لنقص حمض الفوليك تأثير كبير على قدرتك على إنتاج الطاقة واستخدامها بشكل صحيح، ما يجعلك تشعر بالضعف وتعاني من التعب الشديد أثناء النهار.ووفقا لموقع Healthline المعتمد طبيا، يعد التعب أحد الأعراض الأكثر شيوعا لتناول نظام غذائي منخفض في الأطعمة الغنية بفيتامين B9.ويحدث هذا لأن الجسم غير قادر على إنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل صحيح والتي يمكن أن تعيق توصيل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.وعندما تنخفض طاقة أنسجة عضلاتك، فمن المحتمل أن تشعر بالضعف والتعب - حتى بعد ليلة نوم هانئة.- بشرة باهتةالبشرة الشاحبة والباهتة هي شيء يواجهه الكثير منا بعد ليلة ثقيلة، ولكن فقدان حمض الفوليك الأساسي هو سبب محتمل آخر لمظهرك الباهت.وعلى غرار فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، يمكن أن يترك فقر الدم المرتبط بفيتامين B12 بشرتك شاحبة بسبب نقص خلايا الدم الحمراء.- اليرقانوجدت دراسة أجريت عام 2021 حول أعراض نقص حمض الفوليك أن اليرقان هو علامة منبهة أخرى في الجلد تدل على انخفاض مستوى فيتامين B9.ويحدث اصفرار الجلد نتيجة زيادة انحلال الدم (التمزق) الناجم عن ضعف تكوين خلايا الدم الحمراء.- تقرحات الفميعد الألم في فمك علامة رئيسية أخرى على نقص حمض الفوليك ويمكن أن يظهر في عدد من الأشكال.ويمكن أن تحدث القرحة أو التهاب اللسان أو احمرار اللسان عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من فيتامين B9 لإصلاح وتركيب الحمض النووي.ولا ينبغي أبدا تجاهل القرح والقروح المتكررة التي لا تختفي من تلقاء نفسها، لذلك من الأفضل الاتصال بطبيبك لتحديد السبب.