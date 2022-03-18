صحة

ما أسباب حرقة اللسان؟

Lebanon 24
18-03-2022 | 09:00
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قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن لحرقة اللسان أسباب أبرزها الحساسية تجاه المعادن مثل النيكل والكروم والزئبق في حشوات الأسنان مثلاً، وسوء التغذية مثل نقص الحديد أو فيتامين B9، أو فيتامين B12، أو فيتامين C.
وأضافت الرابطة أن من الأسباب أيضاً العدوى الفطرية، أو الارتجاع المريئي، والتهابات الكبد، والداء البطني، والقناة الصفراوية، والتهاب القولون التقرحي، وداء السكري، والنقرس واضطرابات الغدة الدرقية.
كما تنذر الحرقة اللسان  بالفيبروميالجيا الألم العضلي الليفي، أو أحد أمراض السرطان مثل داء هودجكن.
وقد تكون  أيضاً أثراً جانبياً لبعض الأدوية مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم، والاكتئاب وأدوية العلاج الكيميائي للسرطان.
وقد يكون سببها نفسياً مثل الاكتئاب والتوتر النفسي.
ويجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي وعلاجها بناء عليه.
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