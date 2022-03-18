في حال حدوث انفجار نووي.. هل يمكنك انقاذ نفسك؟

ماذا يحدث عند وقوع انفجار نووي؟
المرحلة الأولى في التفجير النووي وتكون في الثانية الأولى منه
تبدأ المرحلة الأولى خلال ملي ثانية، تنطلق كرة من البلازما أسخن من الشمس وتنمو ككرة نار لقطر أكثر من اثنين كيلومتر، وكل ما يقع في نطاق هذه الكرة النارية من بشر أو مبان يتبخر.
يظهر تسونامي من الضوء الساطع، ويغطي المدينة التي حدث فيها التفجير، أي شخص يكون وجهه مواجها لهذا الضوء الساطع سيفقد البصر لعدة ساعات.
هذا الضوء الساطع ينتج نبضة حرارية تحوي طاقة وحرارة تحرق أي شيء على بعد 13 كيلومترا من مكان التفجير، وهذا يعني أن أي شيء ضمن مساحة 500 كيلومتر مربع قابل للاحتراق سيبدأ بالاشتعال: بلاستيك، خشب، قماش، شعر، وجلد.
هذا ما يحدث حول مكان تفجير القنبلة النووية هجوم نووي أسلحة نووية إشعاع قنبلة
المرحلة الثانية في التفجير النووي وتكون خلال بضع ثوان بعده
معظم الناس المحيطين بمكان التفجير ينتهبون إلى أن هناك أمرا ليس على ما يرام، ولكن الأوان قد فات، الضوء الساطع تعقبه موجات صدمة، والحرارة والإشعاع من الكرة النارية يسببان فقاعة من الهواء الساخن جدا والمضغوط جدا، والتي تتمدد بسرعة أكثر من سرعة الصوت مسببة رياحا أقوى من الأعاصير.
المنشآت التي تقع على مسافة كيلومتر من الكرة النارية (لا مركز التفجير) تنهار إلى الأرض، فقط المباني الخرسانية المسلحة قد تقاوم الضغط جزئيا، وفي مساحة 175 كيلومترا مربعا تنهار البيوت، مما يؤدي إلى احتجاز مئات آلاف الأشخاص.
غيمة المشروم المتكونة من بقايا كرة النار والغبار والرماد ترتفع لكيلومترات في السماء خلال الدقائق اللاحقة، وتضع ظلا قاتما على المدينة المدمرة، وهذا يؤدي إلى حركة الهواء بشكل عنيف حول المدينة مدمرا العديد من المباني وموفرا المزيد من الأكسجين للحرائق.
على بعد 21 كيلومترا من الانفجار سيهرع الناس إلى نوافذهم لمشاهدة غيمة المشروم وأخذ الصور، غير واعين أن موجة الصدمة قادمة إليهم لتحطم النوافذ وتخلق قطعا من الزجاج المتفتت الحاد.
المرحلة الثالثة، وتبدأ في الساعات والأيام القادمة
الآلاف سوف يموتون نتيجة الجروح والحروق، والآلاف أيضا سيموتون تحت الأنقاض، المستشفيات على الأغلب تدمرت، ومعظم الكادر الطبي فقدوا حياتهم.
اعتمادا على نوع السلاح والطقس قد يبدأ مطر أسود يحتوي على رماد وحطام محمل بالإشعاع بالهطول على أطلال المدينة ويغطي ما بقي من أشياء وأشخاص، ومع الإشعاع فإن كل نفس يحمل السم إلى رئات الناجين.
وخلال الأيام اللاحقة سيموت الأشخاص الذين تلقوا أكبر كمية من الإشعاع.
المرحلة الرابعة وتستمر خلال الأسابيع والأشهر والسنوات اللاحقة
خلال الأسابيع والأشهر والسنوات اللاحقة فإن العديد ممن نجوا سيصابون بالسرطانات مثل اللوكيميا.
في الملخص، هذا ما يحدث حول مكان تفجير القنبلة النووية:
في دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من التفجير النووي: الجميع سيموتون.
في دائرة نصف قطرها 7 كيلومترات من التفجير النووي: وفيات واسعة.
في دائرة نصف قطرها 13 كيلومترا من التفجير النووي: حروق من الدرجة الثالثة.
في دائرة نصف قطرها 21 كيلومترا من التفجير النووي: إصابات عديدة.
***للاستخدام الداخلي**** الدول التسع التي تمتلك سلاحا نوويا المصدر: الأناضول
كيف تنقذ نفسك في حال استخدام الأسلحة النووية؟
يمكن أن تتسبب الانفجارات النووية في أضرار جسيمة وإصابات جراء الانفجار والحرارة والإشعاع، ولكن يمكنك الحفاظ على أمان عائلتك من خلال معرفة ما يجب القيام به والاستعداد في حالة حدوثه، وذلك وفقا لموقع ريدي التابع للحكومة الأميركية.
السلاح النووي هو جهاز يستخدم التفاعل النووي لإحداث انفجار، وتتراوح الأجهزة النووية بين جهاز محمول صغير يحمله فرد وسلاح يحمله صاروخ، وقد يحدث انفجار نووي مع أو بدون تحذير لبضع دقائق.
يكون التساقط النووي (Nuclear Fallout) أكثر خطورة في الساعات القليلة الأولى بعد التفجير عندما يصدر أعلى مستويات الإشعاع.
والتساقط النووي هو المادة المشعة المتبقية التي يتم دفعها إلى الغلاف الجوي العلوي بعد انفجار نووي، وتسمى بذلك لأنها "تسقط" من السماء بعد الانفجار وموجة الصدمة، ويشمل هذا التساقط الغبار والرماد المشع الناتج عن انفجار سلاح نووي.
يستغرق الأمر وقتا حتى يصل التساقط إلى مستوى الأرض، وغالبا ما يستغرق أكثر من 15 دقيقة للمناطق الواقعة خارج مناطق الضرر المباشر للانفجار، وهذا وقت كاف لتتمكن من منع التعرض للإشعاع الكبير باتباع الخطوات البسيطة التالية:
أولا: تحرك إلى الداخل
ادخل إلى أقرب مبنى لتجنب الإشعاع، والأفضل في هذه الحالة المباني من الطوب أو الخرسانة.
أزل الملابس الملوثة وامسح أو اغسل الجلد غير المحمي إذا كنت بالخارج بعد وصول التساقط، معقم اليدين لا يحمي منه، تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك إن أمكن، لا تستخدم المناديل المبللة المطهرة على بشرتك.
اذهب إلى الطابق السفلي أو منتصف المبنى، ابتعد عن الجدران الخارجية والسقف، حاول الحفاظ على مسافة لا تقل عن 6 أقدام بينك وبين الأشخاص الذين ليسوا جزءا من أسرتك.
لو أمكن ارتد قناعا إذا كنت تحتمي بأشخاص ليسوا جزءا من أسرتك، لمنع انتقال العدوى في حال وجود مرض معد، مع الإشارة إلى أن الأقنعة يجب ألا يرتديها الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين والأشخاص الذين يعانون من صعوبة في التنفس، والذين لا يستطيعون إزالة الأقنعة بمفردهم.
ثانيا: ابقَ في الداخل
ابق في الداخل لمدة 24 ساعة ما لم تقدم السلطات المحلية تعليمات أخرى.
استمر في ممارسة التباعد الاجتماعي من خلال ارتداء قناع وعن طريق الحفاظ على مسافة 6 أقدام على الأقل بينك وبين الأشخاص الذين ليسوا جزءا من أسرتك.
ثالثا: تابع آخر التحديثات من السلطات
قم بضبط أي وسائط متاحة كالراديو للحصول على معلومات رسمية، مثل: متى يكون الخروج آمنا وأين يجب أن تذهب.
قد تتعطل خدمات الهاتف المحمول والرسائل النصية والتلفزيون والإنترنت.
البقاء على قيد الحياة أثناء التفجير النووي
في حالة التحذير من هجوم وشيك ادخل على الفور إلى أقرب مبنى وابتعد عن النوافذ، سيساعد هذا في توفير الحماية من الانفجار والحرارة والإشعاع الناتج عن التفجير.
إذا كنت في الخارج عند حدوث انفجار فاحتمِ من الانفجار خلف أي شيء، استلق على وجهك لحماية الجلد المكشوف من الحرارة والحطام المتطاير، تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك إن أمكن، إذا كنت في سيارة فتوقف بأمان وغادر السيارة.
بعد مرور موجة الصدمة ادخل إلى أقرب مأوى.
ترقب التعليمات المحدثة من مسؤولي الاستجابة للطوارئ، إذا نصح بالإخلاء فاستمع للحصول على معلومات حول الطرق والملاجئ والإجراءات.
إذا كنت قد غادرت المكان فلا تعد حتى يخبرك المسؤولون المحليون أنه من الآمن القيام بذلك.
البقاء على قيد الحياة بعد التفجير النووي
إذا كنت في الخارج ثم دخلت الملجأ أزل الطبقة الخارجية من الملابس الملوثة لإزالة التساقط والإشعاع من جسمك، وتجنب لمس عينيك وأنفك وفمك إن أمكن.
استحم أو اغتسل بالماء والصابون لإزالة التساقط من أي جلد أو شعر لم تتم تغطيته، إذا لم تستطع الاغتسال أو الاستحمام فاستخدم قطعة قماش مبللة لمسح أي جلد أو شعر غير مغطى، معقم اليدين لا يحمي من التساقط، تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك إن أمكن، لا تستخدم المناديل المبللة المطهرة على بشرتك.
من الآمن تناول أو شرب المواد الغذائية المعبأة، لا تستهلك طعاما أو سوائل كانت بالخارج مكشوفة فقد تكون ملوثة بالتساقط.