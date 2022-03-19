قبل شهر رمضان.. تجنبوا هذه الأخطاء كي لا يزداد وزنكم

بدأ الكثير من الأشخاص مع اقتراب شهر رمضان المبارك الحديث عن الوزن المفترض انه سيعاني منه خلال الشهر بسبب اختلاف طبيعة التغذية وأوقاتها وكمياتها على مدار شهر كامل وتأثير ذلك على الجسم والرشاقة.

وقبل ان يبدأ الشهر الفضيل من المهم التنبه لبعض الأخطاء القاتلة التي تؤدي الى زيادة الوزن ومن بينها تناول الطعام إلى درجة التخمة والتي تؤدي الى حالة من الخمول، الثقل، والانتفاخ، وهذا يحصل عند تجاوز كمية الطعام التي يمكن أن تستوعبها المعدة بارتياح، وهذا ما يتسبب بتمدد جدار المعدة وتكبيرها، وبالتالي زيادة الحاجة إلى تناول وجبات أكبر، وإلى استهلاك كميات أكبر من السعرات الحرارية من أجل الوصول إلى درجة الشبع. لذلك، من الأفضل تجنّب تناول الطعام دفعة واحدة وتقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين صغيرتين.

كذلك من الأخطاء الشائعة تناول الطعام بسرعة وعدم مضغه بشكلٍ جيد، لذلك من الضروري أخذ الوقت الكافي لمضغ الوجبات الرمضانية والأطعمة ببطء والتمتع بكل لقمة لأن ذلك يسهل عملية الهضم وسيساعدك على الشعور بالشبع سريعاً ويمنعك من التسرّع في استهلاك الأكل بطريقة عشوائية.

ومن الأسباب التي تساعد على زيادة الوزن هي قلة الحركة والخمول، لذلك حاربي قلة الحركة في رمضان من خلال اللجوء الى التمارين الرياضية الخفيفة التي لا تتطلب مجهوداً كبيراً لتفادي شعوركم بالعطش، أو مثلاً اعتمدي على الذهاب إلى السوق يومياً لشراء حاجياتك وبهذه الطريقة ترغمون أنفسكم على القيام ببعض الحركة.

وكذلك تساعد الحلويات الرمضانية الدسمة كالكنافة والقطايف وغيرها من الحلويات اللذيذة في زيادة مفرطة في الوزن لأنها غنية بالسعرات الحرارية. والطريقة الصحيحة لتناول الحلويات الرمضانية تكمن باختيار كمية صغيرة منها للتذوق، بحيث يتم تناولها ببطء وباستمتاع بعد الشعور بالشبع المريح في نهاية الوجبة، وليس كبديل عن وجبة غذائية لسد الجوع.

ومن الأخطاء المهمة أيضاً الإفراط في تناول التمر الذي يحتوي على أعلى تركيز من السكر والسعرات الحرارية، إذ توفر كل حبة 50 سعرة حرارية. لذلك ينصح بعدم تجاوز 3 حصص من الفواكه يوميا في شهر رمضان، بما فيها التمر.