صحة

إياكم وهذا الخطأ عند تخزين الخضروات والفواكه!

Lebanon 24
19-03-2022 | 17:00
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لطالما اعتقدنا أن الثلاجة هي الملاذ الآمن لجميع الأطعمة والمشروبات، والمكونات الغذائية، لكن في الواقع هناك كثير من الأخطاء الشائعة يمكن أن نرتكبها دون إدراك خطورتها.

فقد أوضحت أخصائية التغذية اللبنانية كارلا حبيب مراد، أن أهم تلك الأخطاء، ترك الفواكه والخضروات بأكياس السوبر ماركت ووضعها معها في الثلاجة.

وأشارت عبر فيديو في حسابها على إنستغرام، أن تلك الأكياس تحتوي على الجراثيم والبكتيريا المنتقلة من محلات السوبر ماركت، مشيرة إلى أنها يمكن أن تنقل أمراضاً بسهولة من شخص إلى آخر أو من يديك إلى الثلاجة.

وعلى ذلك، شددت مراد على ضرورة ترك الخضار والفواكه تتنفس، وبالتالي التخلص من الأكياس ووضع الخضروات والفواكه في أوعية ثم وضعها في الثلاجة.

كما أكدت أن لهذه الطريقة فائدة أخرى أيضاً هي حماية الثلاجة من البكتيريا الضارة القادمة من الخارج.
(العربية)
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