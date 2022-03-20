ما هي الأمراض المنقولة عند السفر؟ هذه طرق الوقاية منها

النواقل هي كائنات حية يمكنها نقل العدوى بين البشر، أو من الحيوانات إلى البشر البعوض هو النواقل الأكثر شيوعًا، تشمل الأمراض المنقولة بالنواقل الأكثر انتشارًا في العالم الملاريا وحمى الضنك وداء الشيكونجونيا وداء الفيلاريات والتهاب الدماغ، فى التقرير التالية نتحدث عن الأمراض المنقولة الوقاية منها، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".- هناك حاجة للحفاظ على محيط نظيف وصحي.- تنظيف المصارف المسدودة ، وتجنب تراكم المياه ، وإفراغ المسطحات المائية الراكدة - المياه المتراكمة في الإطارات القديمة ، والأواني والمقالي ، والمبردات، والبرك الصغيرة في مواقع البناء.- إبقاء خزانات وأوعية المياه مغطاة بإحكام.- استخدام المبيدات الحشرية الآمنة بيئياً.- هناك حاجة لبرامج التدريب المستمر للعاملين في مجال الرعاية الصحية.- النوم تحت ناموسية معالجة بالمبيدات الحشرية.- افحص جسمك بانتظام بحثًا عن القراد إذا وجدت واحدة ، فقم بإزالتها بالملقط واستخدم مطهرًا للجلد.- في المناطق الموبوءة بالقراد ، افحص ملابسك وأمتعتك وممتلكاتك الأخرى جيدًا قبل دخول المكان الذي تقيم فيه.- حافظ على رقابة صارمة على النظافة في الطعام ، وتجنب منتجات الألبان غير المبسترة في المناطق التي يمكن أن ينتقل فيها التهاب الدماغ الذي ينتقل عن طريق القراد.- ارتد قمصانا فاتحة اللون ذات أكمام طويلة وسراويل طويلة مدسوسة في الجوارب أو الأحذية الطويلة.- استخدم طارد الحشرات على الجلد المكشوف والملابس لحماية نفسك من لدغ البعوض أو ذباب الرمل أو القراد.- قبل السفر ، احصل على تطعيم ضد الأمراض المنتشرة في وجهتك، لقاحات الحمى الصفراء والتهاب الدماغ الياباني والتهاب الدماغ القراد.