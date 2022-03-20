صحة

هل ترغب بالاقلاع عن التدخين؟ اتبع هذه النصائح!

Lebanon 24
20-03-2022 | 06:00
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يعد تدخين التبغ  ضارًا جدًا لجسمك، إنه يؤدي إلى أمراض مختلفة مثل سرطان الرئة، وسرطان الفم، وسرطان الحلق، والتهاب الشعب الهوائية، فما هي الطرق للتخلص من إدمان التدخين؟ اليكم الجواب وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

تحديد موعد والتخلص من منتجات التدخين
للإقلاع عن التدخين، عليك أولاً أن تكون حازما في رغبتك في الإقلاع عن التدخين، يجب أن تبدأ في اتخاذ القرار بتحديد موعد، فكلما كان ذلك ممكنًا، كلما تأخرت أكثر كلما فقدت دافعك للإقلاع، من المهم التخلص من السجائر والولاعات ومنافض السجائر والتبغ المتداول وأي عناصر أخرى متعلقة بالتدخين حتى لا تغريك عند رؤيتها.

تجنب المحفزات الشائعة
غالبا ما يكون لدى الأشخاص محفزات شائعة مثل التدخين أثناء شرب  الشاي في الصباح أو التدخين بعد تناول وجبة أو إغراء التدخين بعد مشاهدة شخص آخر يدخن، تعرف على هذه المحفزات والأنماط وحاول كسرها أو تجنبها.

اشغل نفسك
إذا شعرت برغبة في تدخين سيجارة  قم بإلهاء نفسك، يمكنك مشاهدة التلفزيون أو الاستماع إلى الموسيقى أو ممارسة الرياضة أو الرقص على موسيقاك المفضلة، أو الذهاب في نزهة على الأقدام أو حتى الاتصال بصديق للتحدث عنه، لا يهم هذا النشاط طالما أنه يبعد عقلك عن الرغبة في التدخين أيضًا ، تناول طعاما صحيًا مثل الفواكه والخضروات من نظامك الغذائي.

العلكة 
احتفظ دائما بمضغ العلكة أو النعناع أو التكتات أو أي شيء يمكن مضغه باستمرار لإبعاد عقلك عن التدخين، هناك علكة نيكوتين متوفرة أيضًا في السوق والتي يمكن أن تساعدك على الإقلاع عن التدخين.

لا تضغط على نفسك
تقول الدراسات أن التوتر يؤثر على التدخين بطريقة سيئة، لذا حاول أن تحافظ على نفسك خالية من التوتر وفي حالة عدم إمكانية تجنب شيء ما ، يمكنك دائمًا استشارة الطبيب للحصول على المساعدة.
المصدر: اليوم السابع
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