صحة

هل الشعور بالغثيان طبيعي بعد الحصول على لقاح كورونا؟

Lebanon 24
21-03-2022 | 03:00
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أصبح من المعروف أنّ الشخص الذي يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا قد يتعرض لبعض المضاعفات بعد التطعيم، وهناك سلسلة من الأعراض التي تكون قويّة في بعض الأحيان. ولا زالت الدول تدعو المواطنين لتلقي الجرعات الكاملة من لقاح كورونا المناسب لهم، بما أنّ العالم في مواجهة مستمرة حتى الآن مع فيروس كورونا.


هل الغثيان طبيعي بعد لقاح كورونا؟

يُعتبر الشعور بالغثيان بعد تلقي لقاح كورونا من الأعراض الجانبية للطعيم، ولكن الجدير بالذكر أنّ جميع المضاعفات قد تختلف بين شخصٍ وآخر وكذلك بالنسبة لحدتها.

فمن الممكن أن تتلقى اللقاح وتصاب بالغثيان مع باقي المضاعفات، بينما شخص آخر قد لا يشعر بهذه الحالة المزعجة بعد التطعم، وذلك من الامور الطبيعية، إذ هذه الأسباب تعود لكيفية تفاعل الجسم مع اللقاح.


ما هي المضاعفات الأخرى التي قد يُصاب بها المطعمين؟

- من المهم الإشارة الى أنّ هذه الأعراض تستمر لبضعة أيّام لا أكثر، ولكن في حال إستمرت لمدة طويلة فمن الضروري جداً مراجعة الطبيب لمعرفة العلاج المناسب لكم.

أمّا بالنسبة للمضاعفات الأخرى عدا عن الغثيان، فهي:

- الصداع

- الحمى

- الألم، الإحمرار أو الورم الخفيف في مكان حقن اللقاح

- ألم العضلات

- ألم المفاصل

- التعب

- الشعور بالإرهاق

- سيلان الأنف

- ألم طفيف في الحلق
المصدر: صحتي
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