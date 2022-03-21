صحة

"مخدر التمساح"... لماذا تحذر منه بعض الدول؟

Lebanon 24
21-03-2022 | 15:00
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حذرت الدكتورة مها غانم، رئيسة قسم السموم السابقة وأستاذة السموم بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، من خطورة مخدر "الديزومورفين"، والمعروف باسم "مخدر التمساح".

وفي منشور تحذيري نشرته على صفحة التوعية التي أطلقتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "معلومات عن السموم"، أوضحت رئيسة قسم السموم السابقة، أن مخدر التمساح يتكون من غلي "الكواديين" مع مواد أخرى مثل "حمض الهيدروكلوريك، الجازولين، الفوسفور الأحمر، سائل ملء الولاعة".

وأشارت إلى أن المخدر الذي يستخدم عن طريق الحقن يؤدي إلى ظهور ألوان خضراء وسوداء في الجلد، محذرة من خطورته المدمرة على صحة الإنسان.

وحول مضاعفات تعاطي "مخدر التمساح"، أكدت غانم، أنه يسبب غرغرينا في الأطراف تؤدي إلى البتر والتهاب وتسوس العظام والتهابات الجلد والأنسجة الرخوة.

وأضافت أنه يسبب أيضا تلف بالكلى والكبد والمخ، والإصابة بالتهاب رئوي، وتشوهات الأجنة، فضلا عن خطورته في نقل الفيروسات مثل الالتهاب الكبدي.

( موقع مصراوي) 
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