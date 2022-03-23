صحة

تعانون من حب الشباب؟ اليكم هذه المأكولات

Lebanon 24
23-03-2022 | 03:00
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حب الشباب أكثر مشكلة جلدية شيوعاً في العالم، ولاتزال تأثيرات الأطعمة عليها في حاجة إلى مزيد من البحث. لكن هناك أدلة على إمكانية تقليصه بتناول المزيد من دهون أوميغا3، والقليل من منتجات الألبان. إلى جانب العمل بإرشادات غذائية أخرى.
ويتطور حب الشباب بعد انسداد المسام بخلايا الجلد الميتة أو البكتيريا أو الاثنين معاً، أو بسبب إنتاج الجسم الكثير من الدهون.
وعند البلوغ ينتج الجسم المزيد من هرمون النمو الشبيه بالأنسولين 1 IGF-1، الذي يزيد سوء أعراض حب الشباب.
ويمكن أن ترفع بعض الأطعمة أيضاً مستويات IGF-1. وقد يساعد تجنبها على تقليص أعراض حب الشباب ومنع انتشار البثور.
ويُعتقد أن تجنّب هذه الأطعمة يقلل أعراض حب الشباب، وهي منتجات الألبان، والسكريات والحلوى، والكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز الأبيض، وحبوب الإفطار المُحَلاة، وبعض الفواكه والخضروات مثل البطيخ، والأناناس، والقرع، والبطاطس، ومعكرونة الأرز، والأرز الأبيض قصير الحبة، والمعجنات وكعك الأرز، والفشار.
كما يُعتقد أن أطعمة تقلل التهاباته، مثل أسماك الماكريل، والسلمون، والسردين، وفول الصويا، ومنتجات الصويا مثل التوفو، والسبانخ، والفاصوليا البيضاء، واللوبيا ذات العين السوداء، ولحوم الأبقار التي تتغذى على الأعشاب، والمكسرات مثل الجوز، واللوز، وبذور الكتان، وبذور الخردل، والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت، والزنجبيل، والكركم، والملفوف، والأفوكادو.
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