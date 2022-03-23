صحة

ما هي عواقب الهوس بالغذاء الصحي؟ اليكم الجواب العلمي

Lebanon 24
23-03-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-934188-637836175679984678.jpg
Doc-P-934188-637836175679984678.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت خبيرة التغذية الألمانية إلكه بيندر إن "الأورثوركسيا العصبية" “Orthorexia nervosa” هي اضطراب غذائي يعني "الهوس بالغذاء الصحي"؛ حيث يهتم المصابون بهذا الاضطراب بتناول الأطعمة الصحية والعضوية وكيفية إعدادها وطهيها ويبتعدون عن الأطعمة المحتوية على السكر والدهون والإضافات الصناعية بشكل مبالغ فيه وعلى نحو قهري.
وأضافت بيندر أن هذا الاضطراب يصيب الشباب من الجنسين على حد سواء، وذلك بدافع السعي إلى الكمال والرغبة الشديدة في التمتع بقوام مثالي على غرار نجوم الفن والرياضة.
وأشارت بيندر إلى أن الأورثوركسيا العصبية قد تترتب عليها عواقب وخيمة مثل التغذية أحادية الجانب، والتي تؤدي بدورها إلى سوء التغذية الحاد والنقص الشديد في الوزن، بالإضافة إلى العزلة الاجتماعية وفقدان لذة الطعام ومشاركته مع الآخرين والوقوع فريسة للوسواس القهري.
وعند ملاحظة هذه الأعراض، يتعين على أقارب هؤلاء الأشخاص، التحدث معهم بهذا الشأن وتشجيعهم على استشارة طبيب نفسي للخضوع للعلاج السلوكي المعرفي، والذي يساعدهم على تغيير معتقداتهم ومفاهيمهم الخاطئة ونظرتهم المبالغ فيها للتغذية، ومن ثم مساعدتهم مجدداً على اتباع نظام غذائي صحي يتسم بالتنوع والتوازن مع الاستمتاع بلذة الطعام دون إفراط.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:00 | 2022-03-23
08:00 | 2022-03-23
03:00 | 2022-03-23
00:00 | 2022-03-23
17:00 | 2022-03-22
15:00 | 2022-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website