صحة

هل حان الوقت للحديث عن انتهاء كورونا؟

Lebanon 24
23-03-2022 | 11:00
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قال الأكاديمي ألكسندر غينسبورغ ورئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية إن انخفاضا محدودا لعدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا تدل على الانسحاب المؤقت للفيروس فقط.

وليس على انتهاء الوباء. وأضاف قائلا:" من السابق للأوان الحديث عن اختتام وباء فيروس كورونا في روسيا". جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية، حيث أشار إلى أن اعدد الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا لا يدل إلا قليلا على انسحاب الفيروس، مع العلم أن بعض البلدان تشهد موجة جديدة للوباء.

لكن الموجة التي نواجهها في روسيا تقتل كل يوم 400 شخص. وليس هناك مرضا في بلادنا يسبب مثل هذا العدد من الوفيات.

يذكر أن روسيا شهدت في 24 ساعة الماضية نقل 2551 مريضا إلى المستشفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا. وقد تعافى منه 74 675 شخصا. وقد سجل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس في روسيا منذ اندلاع الوباء 16209942 شخصا.

( لايف) 
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