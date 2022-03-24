هل تعاني من قلة التركيز وتشتت الانتباه باستمرار؟ إليكم السبب

يمكن أن يحدث فقدان التركيز وتشتت الانتباه لأسباب عديدة، منها عدم تناول طعامك بشكل صحيح، أو إذا كنت مصابًا بأزمة نفسية، وهذا أمر طبيعي أيضًا إلى حد ما، ولكن إذا أصبح الأمر متكررًا في حياتك، فأنت بحاجة إلى التحقق من السبب، وبحسب موقع "Health" نتعرف على أسباب فقدان التركيز وتشتت الانتباه.وفقًا للدكتور راهول خيماني، وهو طبيب نفسي فى الهند، فإن أحد أسباب الإلهاء وفقدان التركيز هو الملل، فهى مشاعر مرت علينا جميعًا في مرحلة أو أخرى.لكن الملل معنى أعمق لعدد لا يحصى من المشاعر والعواطف المعقدة، إنه أكثر بكثير من عدم وجود ما تفعله أو الكسل وهو السبب الأكثر شيوعًا لتشتيت الانتباه.فيما يلي بعض االتي قد تتجاهلها:1. إذا كنت تتعامل مع مشاكل الصحة النفسية مثل القلق ، والاكتئاب ، وعسر القراءة ، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، وما إلى ذلك ، فيبدو أن قلة التركيز والانتباه يصبح منتجًا ثانويًا لها.2. عادة ما تشعر بالتشتت في الأساس، عندما تكون مستنزفًا عاطفيًا ونفسياً، تستمر في تكديس الأشياء وتتركها في اللحظة الأخيرة يحدث ذلك لأن المماطلة تجعلك تشعر بالتعب ولا تسمح لك بالتركيز بشكل صحيح على أي شيء.3. عندما لا نشعر بالتحدي الكافي أو عندما تصبح الأنشطة التي نقوم بها رتيبة ومملة للغاية، فإنها تشكل حلقة متكررة من السلوك.4. عندما نكون عالقين في حلقة مستمرة لا تنتهي من المواعيد النهائية دون انقطاع، فإن ذلك يؤدي إلى الانزعاج والإحباط.5. عندما نكون غير قادرين على التركيز بسبب انخفاض فترة الانتباه في حالات مثل اضطراب نقص الانتباه المعروف أيضا باسم ADD6. عندما لا يكون لدينا الدافع الكافي أو عندما لا تكون المهمة مجزية بدرجة كافية.7. سبب آخر كبير لقلة التركيز هو تعدد المهام إذا كنت تقوم بالعديد من الأشياء دفعة واحدة، فهناك فرص كبيرة أنك لن تكون قادرًا على التركيز على شيء واحد، خاصة عقليًا تشعر بالإرهاق طوال الوقت وغير قادر على أداء العمل بكامل طاقتك.1. روتين الرعاية الذاتية: ابحث عن وقت للعناية بصحتك الجسدية والعقلية مثل ممارسة الرياضة يوميًا، وتناول الطعام في الوقت المحدد، والنوم الكافي.2. بدّل روتينك: اكسر دائرة الملل وابحث عن طرق إبداعية لأداء مهامك اليومية.3. استشر أخصائي الصحة النفسية لمعالجة أي مشاكل تتعلق بصحتك العاطفية. علاج العقل مثل المنتجع الصحي للجسم والتأمل للعقل.