10
o
بيروت
10
o
طرابلس
7
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
10
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
من هم الأكثر عرضة للاصابة بسرطان الرئة؟
Lebanon 24
24-03-2022
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدرج الدكتور أليكسي بيتشيتوف، رئيس قسم جراحة الصدر بمركز فيشنيفسكي التابع لوزارة الصحة الروسية، المدخنين وفئات أخرى في قائمة الأشخاص المعرضين للإصابة بسرطان الرئة.
ووفقا للأخصائي "تضم المجموعة المعرضة للخطر المدخنين، والأشخاص الذين لديهم أقرباء أصيبوا بالسرطان، وسكان المدن الكبيرة، وقاطني المناطق ذات البيئة الملوثة".
ويضيف موضحا، من الصعب تشخيص سرطان الرئة مبكرا، لأن أعراضه لا تظهر حتى بلوغ المرض مرحلة معينة. وعندما يظهر ضيق التنفس والسعال مع الدم، فإنه يشير إلى أن المرض بلغ مرحلة متقدمة.
ووفقا له، أفضل طريقة حاليا لتشخيص أمراض الصدر بما فيها السرطان في مرحلة مبكرة، هي التصوير المقطعي. لذلك يوصي الجميع بضرورة إجراء هذا الفحص، وخاصة الذين هم ضمن مجموعة الخطر.
ويضيف، خلال فترة الجائحة خضع الكثيرون لفحص التصوير المقطعي للرئتين، ما ساعد على اكتشاف إصابة بعضهم بسرطان الرئة في مرحلة مبكرة.
ويوصي الأخصائي للوقاية من أمراض الرئة باتباع نمط حياة صحي والتجوال في الهواء الطلق وممارسة الرياضة وإجراء الفحوص بصورة دورية. ويشير إلى أنه لا معنى لتدريب الرئتين مسبقًا، مثلا، بنفخ البالونات لمنع تطور المرض، لأن الجهاز التنفسي ليس عضلة يمكن "تضخيمها".
ويذكر أن خبراء American Memorial Sloan-Ketterin Cancer، أعلنوا في 20 فبراير الماضي، أن جرعة من شاي المته المنتج في الباراغواي، تعادل تدخين 100 سيجارة، ويمكن أن تحفز تطور سرطان المثانة، وتجويف الفم، والجهاز الهضمي، والرئتين. وقد أكدت نتائج الدراسات التي أجراها علماء الباراغواي، أن الذين يتناولون شاي المته بانتظام يزداد خطر إصابتهم بسرطان الرئة بنسبة 60 بالمئة.
(إزفيستيا")
تابع
الأكثر قراءة
وفاة صاحب أحد أشهر مطاعم لبنان... هذا ما حصل معه!
Lebanon 24
وفاة صاحب أحد أشهر مطاعم لبنان... هذا ما حصل معه!
05:52 | 2022-03-24
24/03/2022 05:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أفعى تخرج من وكرها في هذه المنطقة بعز الثلج.. ومصور الفيديو: "ريتك ما طلعتي" (فيديو)
Lebanon 24
أفعى تخرج من وكرها في هذه المنطقة بعز الثلج.. ومصور الفيديو: "ريتك ما طلعتي" (فيديو)
08:28 | 2022-03-24
24/03/2022 08:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار.. بعد الأمطار والصقيع استعدوا لطقس ربيعي دافئ اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار.. بعد الأمطار والصقيع استعدوا لطقس ربيعي دافئ اعتبارا من هذا الموعد
01:35 | 2022-03-24
24/03/2022 01:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يحتفل بزفافه بأجواء فخمة.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبناني يحتفل بزفافه بأجواء فخمة.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (فيديو)
04:50 | 2022-03-24
24/03/2022 04:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف مباراة لبنان وسوريا... ماذا حصل في ملعب صيدا؟
Lebanon 24
توقف مباراة لبنان وسوريا... ماذا حصل في ملعب صيدا؟
10:20 | 2022-03-24
24/03/2022 10:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
15:00 | 2022-03-24
أسباب كثيرة قد تؤدي الى زيادة الوزن... اليكم التفاصيل
14:00 | 2022-03-24
حبوب "منع حمل" للرجال "دون آثار جانبية"!
11:00 | 2022-03-24
هل ترغب في العيش طويلا... اتبع هذا النظام الغذائي
09:00 | 2022-03-24
هل استعجلت بعض الدول برفع التدابير ضد كورونا؟
08:00 | 2022-03-24
هل نحن بحاجة لجرعة رابعة من لقاح كورونا؟
07:50 | 2022-03-24
تأثير مُقلق لـ"كورونا"... هذا ما كشفته نتائج أبحاث جديدة!
فيديو
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
15:30 | 2022-03-24
24/03/2022 22:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي أكثر الهواتف مبيعا في العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما هي أكثر الهواتف مبيعا في العالم؟ (فيديو)
15:00 | 2022-03-24
24/03/2022 22:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
من أفضل السيارات العائلية... تعرفوا إلى مركبة "Wuling Jiachen" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من أفضل السيارات العائلية... تعرفوا إلى مركبة "Wuling Jiachen" الجديدة (فيديو)
12:00 | 2022-03-24
24/03/2022 22:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact