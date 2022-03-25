7 أسباب لآلام الأسنان في الصباح.. اليكم هذه العلاجات المنزلية لتخفيفها

إن الشعور بألم الأسنان في الصباح أمر شائع. يمكن أن تتراوح الأسباب من خفيفة إلى شديدة وتشمل حالات الأسنان أو مشاكل صحية أخرى. إنها مشكلة محبطة وشائعة. يشرح تقرير نشره موقع Boldsky الأسباب وطرق علاجها بالمنزل فيما يلي:1. أمراض اللثةتحدث أمراض اللثة عندما يتسبب تراكم الجير على الأسنان في التهاب اللثة. يمكن أن يتسبب الالتهاب في احمرار اللثة حول الأسنان وتورمها. يحذر الخبراء من أن البعض يعتقد أنه ألم الأسنان، مما يتسبب في نهاية المطاف في أن تصبح الأسنان متقرحة أو مفككة.2. التهاب الجيوب الأنفيةيمكن أن تسبب عدوى الجيوب الأنفية ألم الأسنان في الصباح. تنتفخ الجيوب الأنفية وتضغط على الأعصاب في الوجه، بما يشمل الأعصاب الموجودة حول الأسنان، مما يسبب الألم عند الاستيقاظ في الصباح. تشمل الأعراض الإضافية التي يمكن أن تشير إلى هذا التشخيص الصداع والسعال وألم الوجه والحمى.3. خراج الأسنانإذا أصيبت اللثة أو الأسنان بالبكتيريا، يمكن أن تصاب بخراج الأسنان، وهي حالة مؤلمة. تشمل الأعراض الحمى وتورم الغدد في الرقبة والفك وآلام الوجه بالقرب من السن المصاب ورائحة الفم الكريهة غير المبررة والألم عند القضم. يجب التوجه إلى طبيب الأسنان على الفور إذا كان أصيب الشخص بخراج لأن العدوى يمكن أن تنتشر إلى الأسنان المحيطة وتضر بصحة الفم.4. تسوس الأسنانيعد تسوس الأسنان أحد الأسباب الشائعة للاستيقاظ من ألم الأسنان. يحدث تسوس الأسنان والتجاويف بسبب البكتيريا التي تلتهم المينا. يمكن أن يتسبب تسوس الأسنان في تهيج عصب الأسنان، مما يؤدي إلى الشعور بالألم. كما يمكن أن تتوغل البكتيريا إلى داخل السن أو الضرس وتسبب التهاب اللب المؤلم. لذلك، يوصى الخبراء بعلاج التسوس وعمل حشوات لملء التجاويف في أسرع وقت ممكن.5. السن المغمورتحدث حالة السن المغمور عندما لا توجد مساحة كافية لخروج السن من تحت خط اللثة. وبالتالي يصاب الشخص بالألم عند منطقة الضغط على اللثة. وتتراوح الحالات ما بين الشعور بالألم فقط في الصباح أو طوال اليوم. تصيب تلك الحالة غالبًا ضروس العقل والأضراس الثالثة، كما يمكن أن تتأثر أنياب الفك العلوي.6. صرير الأسنانيعاني الكثيرون من مشكلة "طحن الأسنان" أثناء النوم، وهي عادة ربما لا يدرك الشخص أنه يفعلها. يمكن اكتشاف صرير الأسنان عند فحص طبيب الأسنان للمينا ورؤية مواضع تآكلها. تتسبب حالة "صرير الأسنان" في آلام الأسنان، إلى جانب ألم في الفك أو الوجه بشكل عام وصداع.7. اضطراب المفصل الصدغي الفكييصاب المريض باضطراب المفصل الصدغي الفكي TMD عندما يلتهب مفصل الفك والهياكل المحيطة. يستخدم مريض TMD عضلات الفك بقوة عند مضغ الطعام مما يشكل ضغطًا قويًا على الأسنان، وبالتالي يؤدي إلى ألم الأسنان. كما تعد اضطرابات المفصل الفكي الصدغي من المضاعفات الشائعة لصرير الأسنان بسبب الضغط الواقع على مفصل الفك نفسه.